Госсекретарь США поздравил Литву с Днем восстановления государства

"Литва - это твердый пример демократии, свободного рынка, защитница прав человека. Наша дружба с жителями Литвы основывается на этих общих ценностях, которые подтверждаются ощутимым вкладом Литвы в международную борьбу с группировкой "Исламское государство" и вкладом в обеспечение стабильности в Афганистане", - отметил Тиллерсон в своем поздравлении от имени президента Дональда Трампа и американского народа.

По его словам, сотрудничество союзников НАТО - Литвы и США будет укрепляться и в будущем.

"Я не сомневаюсь, что сотрудничество в сфере безопасности между Литвой и США будет укрепляться, а наши обязательства по общей обороне останутся прочными", - отметил Тиллерсон.

99 лет назад – 16 февраля 1918 года – Совет Литвы в Вильнюсе провозгласил восстановление независимого Литовского государства со столицей в Вильнюсе.