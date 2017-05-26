Госпитализирован депутат литовского парламента Пукас

Депутат литовского парламента Кястутис Пукас находится в Каунасской больнице.

Политик сказал DELFI, что он находится в больнице со среды. Во вторник Пукас еще был на заседании парламента.

"Произошли не только сбои сердечного ритма <...> Я же после инфаркта, мне недавно стентировали сосуды сердца. Немало проблем со здоровьем", – уверял собеседник.

Правда, он был немногословен, о проблемах со здоровьем не распространялся. Политик только повторял, что во всем виноваты СМИ, которые якобы искусственно раздули вопрос сексуальных домогательств.

"Вы подкосили мое здоровье, скандал раздули журналисты. Не я его раздул, а журналисты. Такое сделать с человеком... Нужно иметь совесть", – жаловался депутат.

На вопрос, каковы прогнозы врача – долго ли ему находиться в больнице, Пукас сказал, что сейчас он проходит обследование.

"Думаю, еще придется (побыть в больнице – DELFI). Трудно сказать. Сейчас обследуют", – сказал он.

По сведениям портала lrytas.lt, он в больнице из-за нарушения ритма сердца. Пукас сказал журналистам, что проблемы со здоровьем начались из-за начавшегося процесса.