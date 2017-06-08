Годовой доклад президента: сумятица в управлении и неопределенность реформ вызывают беспокойство

"В госсекторе люди ждут окончания номенклатурного правления и надеются, что новая власть не огородится только своими людьми, противостоит лоббизму групп узких интересов. Чтобы перестройка не ограничилась сокращением нескольких штатных единиц и стопроцентными надбавками к зарплатам некоторых должностных лиц. Однако затянувшаяся сумятица в госуправлении и неопределенность некоторых реформ уже вызывают беспокойство", - отметила президент в четверг, выступая с годовым сообщением в Сейме.

По ее словам, пробуксовывает реформа системы лесничеств, Сейм и самоуправления связаны подозрительными внутренними сделками, начало реформы системы просвещения напоминает дележ недвижимого имущества.

Правящие начали рассматривать реформу лесничеств с целью объединения 42 независимых лесных хозяйств в одно юридическое лицо. Парламенту также представлен план оптимизации количества университетов, правительство предлагает налоговые изменения, однако пока в результате длительных дискуссий удалось принять лишь поправки к закону, которые ограничат доступность алкоголя.

Глава государства сказала, что политическая ответственность заключается не в отдельных секторных перестановках, а в скоординированной работе и солидарной определенности по поводу целостности стратегических решений, необходимых для населения страны: "Необходимой воли для их принятия не добавит ни Трехсторонний совет, ни бульдозерная псевдодемократия. Для серьезных перемен и генеральной очистки нужны не только сила и смелость, но и ум".

Президент отметила, что нынешняя реформа системы просвещения напоминает ей имитацию. Глава государства добавила, что некачественное образование становится вопросом национальной безопасности, и является причиной эмиграции, социального отчуждения, сокращения инвестиций, стагнации экономики и коррупции.

"Во всех предвыборных программах и в плане действий правительства реформа просвещения является приоритетом среди приоритетов. Казалось, что по этому поводу уже достигнут широкий политический консенсус", - сказала Д.Грибаускайте.

По ее словам, мы должны срочно изменить систему школьной подготовки, пересмотреть программу детского воспитания и дублирующиеся учебные программы, модели финансирования.

"Что первое слышим: вместо качественных реформ – учебный год, удлинившийся на десять дней, планы по перераспределению и делению зданий", - сказала глава государства.

"Неопределенность и хаос, какие видны сейчас, обрекаются реформу еще до ее начала. Нехватка политической воли по жизненно важным решениям, копание в мелочах становится серьезной проблемой", - добавила она.

"Бесстрашные решения может принимать только свободной, ничем не связанной рукой. А когда ею руководят невидимые интересы, то даже смена одного директора становился сложнее, чем вся культурная программа столетия", - сказала Д. Грибаускайте.

Для борьбы с коррупцией нужно больше усилий

Президент также раскритиковала правящих за то, что они прилагают недостаточные усилия в борьбе с коррупцией - по словам Д. Грибаускайте, все еще не решен вопрос защиты тех, кто сообщает о коррупции.

"Хотя теневая экономика и коррупция обкрадывают каждого - от младенца до пенсионера, все еще не достает сознательности и гражданской смелости. Для борьбы с коррупцией требуется больше усилий, однако идея защиты сообщающих о коррупции хоронится в сейме уже три созыва", - заявила Д. Грибаускае, выступая с годовым сообщением в парламенте.

По ее словам, в стране должна возобладать всеобщая нетерпимость к коррупции, чтобы государственные средства использовались для важных целей.

В ежегодном индексе осознания коррупции Литва в этот год опустилась на шесть позиций. В рейтинге, который составляется на основе оценок экспертов и лидеров бизнеса, Литва заняла 38-ое место среди 176 государств. По этому показателю Литва опережает Латвию, отстает от Польши и Эстонии.

Для стабильного государства нужна прозрачная и зрелая партийная система

Для стабильного демократического государства нужна прозрачная, зрелая и сильная партийная система, а очищенная партийная ответственность и отчетность позволяют предать гласности различные ответвления популизма, также отметила президент в ходе своего выступления в Сейме.

Она отметила, что сейчас самое время инвестировать в качество партий и людей, а в связи со сменой поколений в руководствах партий в политической системе начинается период новых возможностей.

"Со сменой поколений в руководствах партий связывается ожидание качественного обновления. Закрытость, корыстолюбие и даже случаи криминализации открывают путь все менее готовым к политике новичкам. Хроническая хрупкость коалиций не обеспечивает людям чувства безопасности, без ясного партийного тыла не двигаются и реформы. Поэтому сейчас самое время инвестировать в качество партий и в людей", - заявила президент

По ее словам, политическая готовность управлять государством жизненно важна, и действительно это вопрос не одного дня.

"Чтобы принципиально отвернулись от номенклатурных и коррупционных традиций, отчистились от деятелей, засидевшихся карманах, набитых деньгами, чтобы популистские образования и комбинации одного сезона сменили ответственные политические силы. Тогда и беспокойство наших людей по поводу экономических и социальных угрозы не будет сильнее, ни чем беспокойство по поводу инвазии России, терроризма или будущего Евросоюза", - сказала президент.

Конституция обязывает главу государства раз в год выступать с обозрением положения в Литве, во внешней и внутренней политике страны.

Д.Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй срок полномочий.