Годовой доклад: премьер услышал не критику, а ожидания

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BNS
четверг, 8 июня 2017 г. 12:44
Делегированный Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) премьер Саулюс Сквернялис заявил, что услышал в годовом сообщении президента Дали Грибаускайте не критику, а высказанные ожидания.
Saulius Skvernelis ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI montažas

"Я оцениваю это как обозрение минувшего года, определенные высказанные надежды, ожидания того, что должно быть сделано этим правительством и правящим большинством", - заявил в четверг глава правительства, комментируя журналистам в Сейме годовое сообщение главы государства.

В ответ на вопрос о том, как он оценивает высказанную президентом критику по поводу сумятицы в государственном управлении, неопределенности реформ, премьер заявил, что не считает это критикой в адрес конкретного правительства.

"Я действительно не считаю, что это была критика правительства, речь шла о правящем большинстве в целом, были высказаны ожидания, и я ценю каждое замечание и позитивную критику, и, очевидно, правительство еще более решительно и целенаправленно будет эти дела делать", - сказал С. Сквернялис.

В четверг в своем годовом сообщении в Сейме президент говорила о том, что невзирая на то, что прошлогодние парламентские выборы дали надежны на позитивные перемены, затянувшаяся сумятица в госуправлении и неопределенность некоторых реформ уже начинают вызывать беспокойство.

В ответ на это премьер сказал, что правительство начала решать проблемы, которых не касались десятилетиями, поэтому реформы непросты. По словам С. Сквернялиса, реформам сопротивляется и сам государственный бюрократический аппарат.

В ответ на вопрос о том, отмечает ли он сам сумятицу в госуправлении, о которой говорила президент, С. Сквенялис сослался на сопротивляющийся изменениям бюрократический аппарат.

"На самом деле я вижу сумятицу в том, что бюрократический аппарат госуправления, который является неэффективным, не ориентируется на результат работы, сегодня пытается себя защитить от нужных неизбежных перемен, всеми средствами пытается защититься", - утверждает премьер.

Конституция обязывает главу государства раз в год выступать с обозрением положения в Литве, во внешней и внутренней политике страны.

Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй срок полномочий.

BNS
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