Годовой доклад: премьер услышал не критику, а ожидания

"Я оцениваю это как обозрение минувшего года, определенные высказанные надежды, ожидания того, что должно быть сделано этим правительством и правящим большинством", - заявил в четверг глава правительства, комментируя журналистам в Сейме годовое сообщение главы государства.
В ответ на вопрос о том, как он оценивает высказанную президентом критику по поводу сумятицы в государственном управлении, неопределенности реформ, премьер заявил, что не считает это критикой в адрес конкретного правительства.
"Я действительно не считаю, что это была критика правительства, речь шла о правящем большинстве в целом, были высказаны ожидания, и я ценю каждое замечание и позитивную критику, и, очевидно, правительство еще более решительно и целенаправленно будет эти дела делать", - сказал С. Сквернялис.
В четверг в своем годовом сообщении в Сейме президент говорила о том, что невзирая на то, что прошлогодние парламентские выборы дали надежны на позитивные перемены, затянувшаяся сумятица в госуправлении и неопределенность некоторых реформ уже начинают вызывать беспокойство.
В ответ на это премьер сказал, что правительство начала решать проблемы, которых не касались десятилетиями, поэтому реформы непросты. По словам С. Сквернялиса, реформам сопротивляется и сам государственный бюрократический аппарат.
В ответ на вопрос о том, отмечает ли он сам сумятицу в госуправлении, о которой говорила президент, С. Сквенялис сослался на сопротивляющийся изменениям бюрократический аппарат.
"На самом деле я вижу сумятицу в том, что бюрократический аппарат госуправления, который является неэффективным, не ориентируется на результат работы, сегодня пытается себя защитить от нужных неизбежных перемен, всеми средствами пытается защититься", - утверждает премьер.
Конституция обязывает главу государства раз в год выступать с обозрением положения в Литве, во внешней и внутренней политике страны.
Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй срок полномочий.