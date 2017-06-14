Главы МИД Литвы и Швеции посетят Украину

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BNS
среда, 14 июня 2017 г. 08:11
Министры иностранных дел Литвы и Швеции Линас Линкявичюс и Маргот Валльстрём в среду посетят Украину.
Linas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

В ходе двухдневного визита министры побывают в Киеве и Одессе, сообщило Министерство иностранных дел. В Одессе намечено открытие Дней Литвы, планируются встречи министров с одесскими студентами и представителями неправительственных организаций, проходящими лечение украинскими военными, должностными лицами Одесской области.

В четверг в Киеве министры примут участие в открытии Шведско-украинского бизнес-форума, встретятся с представителями украинских властей.

На встречах большое внимание планируется уделить региональному сотрудничеству, проектам помощи Украине, приближающемуся саммиту ЕС и Украины, встречам руководителей стран Восточного партнерства.

Л. Линкявичюс и М. Валльстрём поздравят граждан Украины со вступлением в силу безвизового режима со странами Шенгенского пространства.

Это уже второй совместный визит глав МИД Литвы и Швеции в Украину.

На минувшей неделе в этой стране с визитом находилась президент Литвы Даля Грибаускайте.

BNS
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