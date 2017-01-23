Главы МИД Литвы и Польши признают необходимость тесного сотрудничества

Осенью прошлого года исполнилось 25 лет в момента восстановления дипломатических отношений Литвы с Польшей, сообщает журналист новостной службы ЛРТ Рута Ланкининкайте.

Если кто и может отмечать этот день, говорят политологи, то это бизнесмены, представители торговли, а также науки и искусства. На политическом уровне сотрудничество шло с перерывами.

На встрече министров иностранных дел двух стран стороны выразили надежду на укрепление политического сотрудничества и на решение проблем национальных общин.

В ходе состоявшейся после долгого перерыва встречи главы МИД Литвы и Польши признают, что тесное сотрудничество двух стран необходимо - угрозы со стороны России заставляют вместе создавать общие военные батальоны союзников, укреплять в регионе оборону и безопасность. Важны и общие транспортные и энергетические проекты. Созданы совместные компании, потоки туристов в обеих направлениях становятся все более интенсивными.

"Литва все больше видна на сцене Польши, концертных сценах. Прекрасный пример - это сотрудничество историков и круглые столы. Объявлено о перенесении национальной экспедиции по Неману на Вислу. Я думаю, что в июне-июле будет прекрасная возможность для открытия общих страниц истории Литвы-Польши", - уверен посол Литвы в Польше Шарунас Адомавичюс.

Обе страны понимают, что также придется решать застарелые проблемы с национальными общинами. В том числе это написание польских фамилий на языке оригинала, усиленное обучение литовскому языку. Проживающие в Сейняй и Пунске литовцы недовольные финансированием литовских школ, не хватает учебников, необходима большая помощь культурным центрам и издательскому делу.

В связи с геополитической ситуацией с обеих сторон слышны призывы вспомнить об общей истории и улучшать политические отношения.

"Самое важное для меня, чтобы то, о чем мы договорились, после нашей встречи было реализовано. Чтобы после долгого перерыва вновь начала работать комиссия по образованию и культуре, эксперты общались по вопросам безопасности и обороны. Все это можно решить лишь в атмосфере сотрудничества, которой слегка не хватало и сейчас ее нужно воссоздать", - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Уважаемый редактор, миссия возможна не сразу, поскольку я не приглашен, но как пригласят - приеду", - ответил на вопрос, когда можно ожидать его визита в Литву, глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковски.

По словам Л.Линкявичюса, необходимо воссоздать работу парламентской ассамблеи двух стран и совет по сотрудничеству правительств.