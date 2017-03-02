Главы МИД Литвы и Германии против большого раскола ЕС

 (8)
BNS
четверг, 2 марта 2017 г. 13:32
Министры иностранных дел Германии и Литвы заявили, что при рассмотрении идеи "разноскоростного" Евросоюза, необходимо обеспечить, чтобы между государствами не возник слишком большой разрыв, ведь только единая Европа может сохранить влияние в глобальном мире.
© Shutterstock nuotr.

"Различия ЕС не должны становиться настолько большими, чтобы одни были явными лидерами, а другие сильно отставали. Не должны быть так, что крупные страны объединятся и не примут к себе малых", - сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"ЕС это не Германия и несколько других стран", - добавил З. Габриэль на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом в среду.

Министры встретились через несколько часов после того, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил пять сценариев будущего ЕС после выхода британцев из сообщества.

З. Габриэль считает, что ЕС должен сохранить компетенцию по охране внешних границ, безопасности сообщества и оборонной политике, а также в некоторых других вопросах, поскольку только единая Европа может создать противовес растущей мощи Китая или США.

Л. Линкявичюс обратил внимание на то, что уже сейчас некоторые страны выбрали разные модели интеграции. Он отмечает, что рассмотрение сценариев будущего не должно поощрять раскол.

"И сейчас есть несколько скоростей - не все страны ЕС входят в Шенгенскую зону и ввели евро. В Литве мы придерживаемся мнения о том, что сценарии будущего должны для наибольшего вовлечения всех, а не для фрагментации", - сказал министр.

Л. Линкявичюс отметил, что Литва выступает против пересмотра договора ЕС.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Планы правительства по е-голосованию: основные вопросы и ответы (4)

Планы правительства по е-голосованию: основные вопросы и ответы
Литовское правительство в четверг обнародовало планы узаконить в течение этого срока полномочий голосование по интернету. BNS представляет основные вопросы и ответы:

Кораблями и беспилотниками. Правительство хочет укрепить госграницу Литвы (16)

Кораблями и беспилотниками. Правительство хочет укрепить госграницу Литвы
В обнародованном Плане мер по реализации программы правительства Литвы намечено приобретение нового оборудования для укрепления государственной границы Литвы.

Главы МИД Литвы и Германии против большого раскола ЕС (8)

Главы МИД Литвы и Германии против большого раскола ЕС
Министры иностранных дел Германии и Литвы заявили, что при рассмотрении идеи "разноскоростного" Евросоюза, необходимо обеспечить, чтобы между государствами не возник слишком большой разрыв, ведь только единая Европа может сохранить влияние в глобальном мире.

За полгода литовская Партия труда потеряла 1000 членов (6)

Darbo partijos suvažiavimas
Литовская Партия труда (ПТ), потерпевшая поражение на парламентских выборах в прошлом году, за последние полгода лишилась более тысячи членов. Это крупнейшая потеря среди всех литовских партий.

Минфин Литвы пересмотрит налоговые льготы (6)

Минфин Литвы пересмотрит налоговые льготы
В этом году министерство финансов Литвы намерено пересмотреть налоговые льготы, применить комплексные меры, призванные снизить налоговое бремя для зарабатывающих минимум, а также предусмотреть стопроцентную льготу на реинвестируемую прибыль.
Facebook друзья
Rambler's Top100