Главы МИД Балтии обсудили в США вопросы безопасности и сотрудничества

"Советник по национальной безопасности США акцентировал участие США и других союзников НАТО в укреплении передового базирования. Министры Балтийских стран подчеркнули стратегическую важность размещения американских военных на постоянной и долгосрочной двухсторонней основе в Латвии, Литве и Эстонии", - говорится в сообщении МИД.

В нем также отмечается, что министры иностранных дел подтвердили обязательства Балтийских стран в сфере обороны, защиты общества и дальнейшую поддержку борьбы возглавляемой США коалиции с терроризмом и против группировки "Исламское государство".

На встрече обсуждалась дальнейшая помощь Украине, все стороны подтвердили готовность продолжения национальной помощи Украине и в сферах обороны, борьбы с коррупцией и реформы сектора безопасности.