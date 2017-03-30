Главы МИД Балтии обсудили в США вопросы безопасности и сотрудничества

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BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 18:50
Находящиеся в Соединенных Штатах министры Балтийских стран обсудили с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером вопросы безопасности, сообщило министерство иностранных дел Литвы в четверг.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Советник по национальной безопасности США акцентировал участие США и других союзников НАТО в укреплении передового базирования. Министры Балтийских стран подчеркнули стратегическую важность размещения американских военных на постоянной и долгосрочной двухсторонней основе в Латвии, Литве и Эстонии", - говорится в сообщении МИД.

В нем также отмечается, что министры иностранных дел подтвердили обязательства Балтийских стран в сфере обороны, защиты общества и дальнейшую поддержку борьбы возглавляемой США коалиции с терроризмом и против группировки "Исламское государство".

На встрече обсуждалась дальнейшая помощь Украине, все стороны подтвердили готовность продолжения национальной помощи Украине и в сферах обороны, борьбы с коррупцией и реформы сектора безопасности.

Главы МИД Балтии обсудили в США вопросы безопасности и сотрудничества
© URM
BNS
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