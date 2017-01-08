Главы Литвы и Израиля подчеркивают важность памяти о Холокосте

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Литвой и Израилем президенты двух стран подчеркнули необходимость сохранения наследия литовских евреев и развития экономических связей.

"В любой области связи между нашими народами становятся все прочнее - оливковое дерево и дуб растут вместе как единое целое", - говорится в приуроченном к этой дате совместном заявлении президентов Дали Грибаускайте и Реувена Ривлина.

Президенты утверждают, что при помощи памяти и просвещения необходимо обеспечить, чтобы трагедия Холокоста никогда не повторилась.

"Нам следует отдать дань памяти прошлому, поминая и невинных жертв и праведников, анализируя виновных и пособников, создавая основанные на дружбе и взаимном уважении двусторонние отношения", - отмечают президенты.

Как говорится в заявлении, литовско-израильские отношения являются уже вполне прочными, однако есть еще много областей, в которых это партнерство можно было бы развивать и в которых оно будет развиваться.

"Обе страны успешно создают высокие технологии. Литва является мировым лидером в области лазерных технологий и коммуникации, а Израиль лидирует в сфере развития научных изысканий и инноваций. Наши страны обмениваются опытом в области медицины, методами в сфере образования и раскрывают сокровищницы своей культуры, сотрудничают в области обороны и безопасности, а также ищут возможности взаимного экспорта и импорта", - говорится в заявлении президентов.

Д.Грибаускайте и Р.Ривлин подчеркнули, что "в залах ООН Литва твердо поддерживает Израиль, а Израиль, в свою очередь, помогает Литве осуществить цель присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития".

Литва в Евросоюзе является одной из наиболее твердых сторонников Израиля и обычно активно не поддерживает палестинские инициативы.

Во время Холокоста в Литве нацисты, зачастую при пособничестве местных коллаборантов, истребили 90% еврейской общины, которая насчитывала более 200 000 человек. За спасение евреев Израиль признал праведниками среди народов мира почти 900 жителей Литвы.