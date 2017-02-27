Глава Верховного суда Литвы: я призвал Айдукаса уйти в отставку

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BNS
понедельник, 27 февраля 2017 г. 20:00
По мнению главы Верховного суда Литвы (ВСЛ) Римвидаса Норкуса, судья отдела уголовных дел Верховного суда Литвы Викторас Айдукас, опрошенный в качестве спецсвидетеля в расследовании Службы спецрасследований о торговле влиянием при рассмотрении в ВСЛ, должен уйти в отставку.
© DELFI / Andrius Ufartas

Р. Норкус считает, что в такой ситуации В. Айдкукасу будет сложно выполнять свои судейские обязанности в ВСЛ.

По словам главы суда, В. Айдукас обещал определиться через несколько недель.

В. Айдкус был опрошен в минувший четверг как председатель судейской коллегии, рассматривавшей дело Партии труда.

Статус спецсвидетеля предоставляется лицу, когда его опрашивают о его действиях, но оснований для предъявления подозрений ему недостаточно. У судей есть также правовая неприкосновенность, поэтому им также не могут быть предъявлены подозрения.

BNS
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Глава Верховного суда Литвы: я призвал Айдукаса уйти в отставку (4)

Глава Верховного суда Литвы: я призвал Айдукаса уйти в отставку
По мнению главы Верховного суда Литвы (ВСЛ) Римвидаса Норкуса, судья отдела уголовных дел Верховного суда Литвы Викторас Айдукас, опрошенный в качестве спецсвидетеля в расследовании Службы спецрасследований о торговле влиянием при рассмотрении в ВСЛ, должен уйти в отставку.

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