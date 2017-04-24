Глава соцдемов: Бастис должен отказаться от депутатского мандата

BNS
понедельник, 24 апреля 2017 г. 19:35
Поскольку комитет Сейма утвердил выводы о том, что социал-демократ Миндаугас Бастис действовал против интересов Литвы, депутат должен перестать вредить себе и партии и отказаться от мандата добровольно, заявил избранный председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас.
Mindaugas Bastys
© DELFI / Domantas Pipas

"Я озвучил свое мнение о том, что должен бы сделать Миндаугас, но каких-то отдельных обязательств, публичного линчевания или выяснения отношений не будет, поскольку вся возможная информация уже предана гласности. Он должен воспользоваться случаем и сейчас отказаться от мандата", - сказал Г. Палуцкас BNS.

В субботу он был избран новым председателем ЛСПД.

По словам Г.Палуцкаса, вопрос о М. Бастисе могло бы поднять и руководство партии, однако самый ранний срок, когда это может произойти, это середина мая, когда будет сформировано новое правление, но до этого времени "этот вопрос уже нанесет весь возможный вред, как партии, так и самому Миндаугасу".

На минувшей неделе Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) утвердил выводы расследования, согласно которым, представитель социал-демократической фракции сейма Литвы Миндаугас Бастис действовал против интересов Литвы, его связи с работающими в России лицами представляли угрозу безопасности страны.

Сейчас в парламенте работает комиссия по импичменту М. Бастису, к 15 мая она должна представить вывод об основания начать процесс импичмента. М. Бастис все обвинения опровергает и акцентирует, что не нарушал присягу члена сейма.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Глава соцдемов: Бастис должен отказаться от депутатского мандата

Mindaugas Bastys
Поскольку комитет Сейма утвердил выводы о том, что социал-демократ Миндаугас Бастис действовал против интересов Литвы, депутат должен перестать вредить себе и партии и отказаться от мандата добровольно, заявил избранный председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас.

Глава МИД Литвы: ситуация в сфере безопасности на Востоке Украины не улучшается (13)

Глава МИД Литвы: ситуация в сфере безопасности на Востоке Украины не улучшается
Ситуация в сфере безопасности в Восточной Украине не улучшается, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после встречи с находящимся в Вильнюсе главой МИД дел Украины Павлом Климкиным.

Глава МИД Литвы: нарушение воздушного пространства не создало угрозу Беларуси (39)

Глава МИД Литвы: нарушение воздушного пространства не создало угрозу Беларуси
Самолет, который на прошлой неделе летел из Литвы и нарушил воздушное пространство Беларуси, не создал угрозу, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Литва и Казахстан подписали договор о передаче заключённых (1)

Литва и Казахстан подписали договор о передаче заключённых
В понедельник в Вильнюсе состоялось подписание двухстороннего договора между Литвой и Казахстаном о передаче осужденных или заключённых лиц.

У посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую шашку Климкин: провокацию могла подстрекать РФ  (103)

У посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую шашку
Возде здания посольства Литвы в Киеве взорвалась дымовая шашка. Рядом со зданием также обнаружен корпус гранаты. В МИД Литвы называют это происшествие провокацией.
Facebook друзья
Rambler's Top100