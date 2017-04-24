Глава соцдемов: Бастис должен отказаться от депутатского мандата

"Я озвучил свое мнение о том, что должен бы сделать Миндаугас, но каких-то отдельных обязательств, публичного линчевания или выяснения отношений не будет, поскольку вся возможная информация уже предана гласности. Он должен воспользоваться случаем и сейчас отказаться от мандата", - сказал Г. Палуцкас BNS.

В субботу он был избран новым председателем ЛСПД.

По словам Г.Палуцкаса, вопрос о М. Бастисе могло бы поднять и руководство партии, однако самый ранний срок, когда это может произойти, это середина мая, когда будет сформировано новое правление, но до этого времени "этот вопрос уже нанесет весь возможный вред, как партии, так и самому Миндаугасу".

На минувшей неделе Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) утвердил выводы расследования, согласно которым, представитель социал-демократической фракции сейма Литвы Миндаугас Бастис действовал против интересов Литвы, его связи с работающими в России лицами представляли угрозу безопасности страны.

Сейчас в парламенте работает комиссия по импичменту М. Бастису, к 15 мая она должна представить вывод об основания начать процесс импичмента. М. Бастис все обвинения опровергает и акцентирует, что не нарушал присягу члена сейма.