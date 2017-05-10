Глава Пентагона: США готовы дислоцировать оборонные системы

"Мы будем дислоцировать только оборонные системы, чтобы обеспечить определенное уважение суверенитета", - заявил Дж. Мэттис на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

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Во вторник вечером в Литву прибыл секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис. Этим визитом новая администрация Соединенных Штатов стремится продемонстрировать свои обязательства в сфере безопасности Балтийских стран на фоне беспокойства по поводу внешней политики России.

Дж. Мэттис в среду утром в Вильнюсе встретился с президентом Далей Грибаускайте, после чего запланирована встреча с министрами обороны трех Балтийских стран. Позднее гость посетит дислоцированных в Пабраде (под Вильнюсом) военных США и НАТО.

Реагируя на вторжение России в Украине, НАТО в этом году дислоцирует по международному батальону - около тысячи военных - в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В рамках отдельной операции в регионе также дислоцирована бригада США.

Накануне визита Дж. Мэттис сказал, что пребывание НАТО в Балтийских странах помогает обеспечить стабильность.

"Хочу увидеть, как идут дела у германской боевой группы, встретится и с некоторыми военными из этих стран-лидеров, выразить уважение к выполняемой ими работе, заверить, что пребывание НАТО сохранится очень заметным, ведь мы, по сути, стараемся сократить возможность любых ошибочных расчетов и выиграть время для дипломатов, чтобы в Балтийских странах восстановились спокойствие и стабильность", - сказал Дж. Мэттис.

Литовские должностные лица надеются услышать от США решения по вопросу постоянной дислокации военных и помощи в укреплении ПВО, а также ускорении процесса принятия решений внутри НАТО.

В странах Восточной Европы возникло беспокойство, когда Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании назвал НАТО "изжившей себя" организацией, и связывал оборонные обязательства перед союзниками с размером их оборонных расходов.

Став президентом, Д. Трамп стал более благосклонно отзываться о НАТО, однако постоянно подчеркивает, что страны Европы должны повышать финансирование обороны, а альянс должен уделять больше внимания борьбе с терроризмом.

Балтийские страны в вопросе размера статьи оборонного бюджета выступают как пример для подражания. Эстония уже ни один год выделяет на оборону оговоренные с НАТО 2% от ВВП, а Литва и Латвия намерены добиться этого показателя в следующем году.

Генерал запаса США Дж. Мэттис, получивший кличку "бешеный пес", до марта 2013 года был главой Центрального командования вооруженных сил НАТО, отвечал за военных США в Ираке и Афганистане.

В Вильнюс Дж. Мэттис прилетел из Дании. Его встретил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщила BNS советник министра Вита Раманаускайте.

В среду после обеда из Литвы американский министр обороны отправится в Лондон.