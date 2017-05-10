Глава Пентагона: США готовы дислоцировать оборонные системы

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BNS
среда, 10 мая 2017 г. 09:32
Находящийся в Литве с визитом секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дислоцировать оборонные системы в Балтийских странах для сдерживания России, но пока публично не комментирует возможности дислокации противоракетного комплекса дальнего действия Patriot.
President Grybauskaitė meets the US Secretary of Defense James Mattis

"Мы будем дислоцировать только оборонные системы, чтобы обеспечить определенное уважение суверенитета", - заявил Дж. Мэттис на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Глава Пентагона: США готовы дислоцировать оборонные системы
© R. Dačkaus nuotr.

Во вторник вечером в Литву прибыл секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис. Этим визитом новая администрация Соединенных Штатов стремится продемонстрировать свои обязательства в сфере безопасности Балтийских стран на фоне беспокойства по поводу внешней политики России.

Дж. Мэттис в среду утром в Вильнюсе встретился с президентом Далей Грибаускайте, после чего запланирована встреча с министрами обороны трех Балтийских стран. Позднее гость посетит дислоцированных в Пабраде (под Вильнюсом) военных США и НАТО.

Реагируя на вторжение России в Украине, НАТО в этом году дислоцирует по международному батальону - около тысячи военных - в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В рамках отдельной операции в регионе также дислоцирована бригада США.

Накануне визита Дж. Мэттис сказал, что пребывание НАТО в Балтийских странах помогает обеспечить стабильность.

"Хочу увидеть, как идут дела у германской боевой группы, встретится и с некоторыми военными из этих стран-лидеров, выразить уважение к выполняемой ими работе, заверить, что пребывание НАТО сохранится очень заметным, ведь мы, по сути, стараемся сократить возможность любых ошибочных расчетов и выиграть время для дипломатов, чтобы в Балтийских странах восстановились спокойствие и стабильность", - сказал Дж. Мэттис.

Литовские должностные лица надеются услышать от США решения по вопросу постоянной дислокации военных и помощи в укреплении ПВО, а также ускорении процесса принятия решений внутри НАТО.

В странах Восточной Европы возникло беспокойство, когда Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании назвал НАТО "изжившей себя" организацией, и связывал оборонные обязательства перед союзниками с размером их оборонных расходов.

Став президентом, Д. Трамп стал более благосклонно отзываться о НАТО, однако постоянно подчеркивает, что страны Европы должны повышать финансирование обороны, а альянс должен уделять больше внимания борьбе с терроризмом.

Балтийские страны в вопросе размера статьи оборонного бюджета выступают как пример для подражания. Эстония уже ни один год выделяет на оборону оговоренные с НАТО 2% от ВВП, а Литва и Латвия намерены добиться этого показателя в следующем году.

Генерал запаса США Дж. Мэттис, получивший кличку "бешеный пес", до марта 2013 года был главой Центрального командования вооруженных сил НАТО, отвечал за военных США в Ираке и Афганистане.

В Вильнюс Дж. Мэттис прилетел из Дании. Его встретил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщила BNS советник министра Вита Раманаускайте.

В среду после обеда из Литвы американский министр обороны отправится в Лондон.

BNS
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