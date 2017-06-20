Глава НАТО Столтенберг наблюдал в Литве за военным учениями

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BNS
вторник, 20 июня 2017 г. 17:25
Во вторник в деревне Сташенай Йонавского района Литвы военнослужащие НАТО отрабатывали переправу через водное препятствие - военная техника переправлялась по понтонному мосту через реку Нярис.
Jensas Stoltenbergas
© AP / Scanpix

Эта операция была частью международных военных учений "Железный волк -2017", в которых участвует более 5,3 тыс. военнослужащих из десяти государств - членов НАТО.

"Задействованы все рода войск: на суше, в воздухе и на реке, если так можно выразиться. Вовлечены все регионы Литвы, это действительно очень широкомасштабные учения, таких в Литве не было. Результаты хорошие", - сказал журналистам наблюдавший за ходом учений главнокомандующий армией Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

Наблюдать за ходом учений приехали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Даля Грибаускайте.

Й. Столтенберг получил от президента Литвы подарок - оранжевый самокат литовского производства. Как указывает пресс-служба президента, такой подарок генсек Альянса получил потому, что "новое здание НАТО в Брюсселе очень большое".

Учения проводятся в нескольких местах на территории Литвы. В Йонавском районе военные обосновались в деревне Сташенай, вблизи нескольких усадеб, жители которых во вторник реагировали уже привычно и спокойно работали у себя на участках, когда мимо проходили военные и проезжала тяжелая техника.

Техника шла к понтонному мосту по пыльной сельской дорожке буквально возле заборов и клубничных грядок, обнесенных с разных сторон колючей проволокой. Местные жители собрались посмотреть на переправу через реку во дворе ближнего к реке дома.

Учения "Железный волк - 2017" представляют собой часть учений "Удар меча" (Saber Strike), проходящих в странах Балтии и Польше. Основное внимание в ходе этих учений уделяется тренировкам международных батальонов НАТО.

По словам Й. В. Жукаса, в ходе этих учений дислоцированный в Литве батальон показал, что было достигнуто за год, после принятия решения разместить такие военные единицы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

"Это была демонстрация достигнутых полных операционных мощностей: в Латвии это еще не произошло, не произошло и в Эстонии", - сказал главнокомандующий.

Численность каждого из международных натовских батальонов составляет примерно тысячу военнослужащих. В этом году в Польше также было размещено дополнительно четыре тысячи военнослужащих США.

BNS
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