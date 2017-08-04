Глава МВД: после реформы в Литве должно остаться около 20 тыс. госслужащих

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BNS
пятница, 4 августа 2017 г. 10:33
После реформы государственной службы в Литве должно остаться около 20 тыс. служащих, заявил министр внутренних дел страны Эймутис Мисюнас.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сейчас на государственной службе работают около 52,6 тыс. человек.

"После сужения понятия государственного служащего, их останется ощутимо меньше - я бы мог сказать, что таких будет 20 тысяч. Цель в том, чтобы государственные служащие получали конкурентную, хорошую, мотивирующую зарплату за свою преданность работе", - сказал в интервью BNS Э. Мисюнас.

На этой неделе МВД также предложило централизовать отбор госслужащих, изменить систему заработной платы госслужащих, меры поощрения.

Э. Мисюнас утверждает, что в предлагаемых поправках министерство стремится установить, что государственный служащий выполняет функции общественного администрирования.

"Все прочие, кто осуществляет функции обслуживания этого внутреннего администрирования, то есть, например, специалисты в сфере персонала, финансисты, они не будут называться госслужащими, и будут работать по трудовым соглашениям", - сказал министр.

Ведомство предлагает ввести поправки с 2019 года.

BNS
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