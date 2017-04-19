Глава МВД Литвы отчиталcя за учения в Шальчининкай: полицейские перестарались, журналисты растрепали

При проведении организованных Министерством внутренних дел учений учебное оружие не должно было быть использовано, как и не должно быть речи о создании так называемой Шальчининкской народной республики, констатирует министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

"Того текста о республиках не должно было быть, это полицейские слишком вошли в роль злодеев. А поскольку учения снимали и присутствовали журналисты, они и распустили языки", - сказал в среду министр на заседании парламентского Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО).

Члены КНБО учения назвали "джазированием" и высказали критические слова в связи с тем, что сотрудники полиции и пограничники Шальчининкай заблаговременно не были извещены о проведении учений.

По словам Мисюнаса, о проведении не объявленных заранее учений договорились на совещании руководителей подведомственных МВД учреждений, чтобы их сотрудники вели действия как в реальной обстановке.

Однако, сказал он, в сценарии не было предусмотрено, что "зелёные человечки" будут с оружием и провозгласят создание Шальчининкской народной республики.

"А если бы застрелили? Если бы находившиеся в полицейском участке вооружённые люди стали бы обороняться?", - вопрошала член КНБО Раса Юкнявичене.

По словам министра, Шальчиникай для проведения учений выбрали потому, что это приграничная местность, где имеется и полицейский комиссариат, и пограничная застава.

Во время организованных 11 апреля МВД учений отрабатывалась реакция на военных в униформе без отличительных знаков. Этот сценарий напоминает аннексию Крыма в 2014 году, когда в регионе начали действовать российские военные без отличительных знаков и в гражданской одежде.

По указу министра внутренних дел Э. Мисюнаса были проведены учения с тактическим сценарием, при котором спецсилы недружественного к Литве государства нелегально пересекают границу и готовятся занять одну из пограничных застав и комиссариат полиции Шальчининкского района. Об учениях заранее были информировано лишь руководство полиции, Службы Охраны госграницы Литвы и Службы общественной безопасности. Рядовые должностные лица, операторы Центра общей помощи заранее не знали, что это учения.