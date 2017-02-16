Глава МО: информационную атаку против немецких военных могли организовать из России

"Это может быть и из России, но могут быть и другие игроки в Литве", - сказал BNS Кароблис, который в четверг находится с визитом в Брюсселе.

Ложное сообщение 16 февраля обсудили министры обороны стран НАТО, обсуждавшие дислокацию международных батальонов в странах Балтии и Польше.

Электронные письма о якобы изнасилованной немецкими военными девочке спикеру парламента Викторасу Пранцкетису и полиции пришли во вторник вечером. Каунасская полиция в среду сообщила, что выяснила, что полученная информация ложная.

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Кароблис сказал, что люди, преследующие те же цели, на этой неделе могли писать письма депутатам с призывом голосовать против ратификации литовско-американского соглашения о статусе американских военных.

"Тут у нас будет "микс" из таких провокаций, они будут и в будущем", - сказал министр.

"Такие выпады - только начало, они будут и в будущем, мы надеемся на солидарность со стороны СМИ и журналистов", - прибавил министр.

По словам Кароблиса, министры обороны НАТО обсудили возможность более тесной координации действий для отклонения подобных атак.

"Нужна координация не только между Вильнюсом и Берлином, нужна горячая линия и между офисами в Вильнюсе и НАТО. Если и в будущем будут подобные случаи, нужно, чтобы все сразу знали и сразу могли ответить", - сказал министра.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что подобные инциденты показывают необходимость проверять факты как СМИ, так и политикам: "Это всегда надо было делать, но сейчас, это наверное еще важнее, поскольку мы уже видели несколько попыток дезинформации".

"Что может сделать НАТО, так это оставаться бдительным, нужно сосредоточиться на устойчивости и на нашей возможности отклонить различные атаки, включая пропаганду", - сказал глава НАТО.

После ложного сообщения об изнасиловании полиция расследует факт сообщения ложной информации о несуществующем преступлении.

Германия стала размещать в Литве своих военных с января этого года. Немецкие военные составят костяк батальона НАТО в Литве. Силы союзников размещают в Литве в ответ на действия России в Украине и в Балтийском море.