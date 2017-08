"И что мы чувствуем, точно чувствуем сейчас перед учениями "Запад", так это несколько большая открытость со стороны Беларуси", – сказал 26 августа министр обороны. По его словам, эта открытость может быть связана с обеспокоенностью, не останется ли российская техника и военные после учений на территории Беларуси. "Наконец, неспроста попросились инспекторы после учений с их стороны. А для того, что хорошо было бы, если бы они все же уехали, не остались, хотя само прибытие уже - риск. Есть в это и наш интерес, особенно интерес наших друзей, чтобы армия после учений "Запада" все же ушла. В противном случае у нас будет иная ситуация с безопасностью", – сказал Кароблис. Беларусь пригласила на учения инспекторов соседних стран и международных организаций. Объединенные российско-белорусские учения "Запад" состоятся 14–20 сентября. По официальным данным, в них примут участие около 12 700 военных, 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, около 200 пушек, систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей. Между тем западная разведка указала, что в этих учениях примут участие 100 000 военных. По данным литовской разведки, вероятно, что в ходе учений "Запад" будет имитироваться вооруженный конфликт с НАТО. Часть учений по сценарию пройдет у границы с Литвой, поэтому литовская сторона не исключает вероятности инцидентов и провокаций. В начале августа в Литве с визитом находился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил, что во время учений Россия может аннексировать Беларусь.

