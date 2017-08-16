Глава Минообороны Литвы надеется, что во время визита Путина в Калининград инцидентов не будет

"Как и во всех случаях надеемся, что напряжение будет минимальным, что его совсем не будет. Разумеется, Россия чаще всего не придерживается полётных планов или не летает по ним, имеется вопрос и с респондерами (автоотвечиками), но имевшие место ранее инциденты, надеемся, послужили России уроком, и надеемся - тем более, что даты известны - что определённых инцидентов удастся избежать и с обеих сторон будет больше безопасности", - в среду отметил министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в среду глава государства отбудет в Калининградскую область для обсуждения с губернатором и законодательным собранием области вопросов расширения транспортной инфраструктуры этого западного региона РФ. В рамках визита В.Путин намерен посетить новый терминал Хабровского аэропорта и ознакомиться с работами по реконструкции этого комплекса.

В июне, когда министр обороны России Сергей Шойгу летел в Калининград для проведения там выездного заседания, взлетевший с Шяуляйского аэродрома натовский истребитель F-16 сопровождал его самолёт. Российский истребитель Су-27 приблизился и занял место между самолётом министра и F-16, принудив последний отвалить.

В связи с этим инцидентом Москва заявила, что "непрофессионально" приблизившийся к самолёту Шойгу натовский истребитель рисковал быть сбитым.