В четверг в Таллине министр обороны Литвы Раймундас Кароблис вместе с другими главами оборонных ведомств Евросоюза примет участие в так называемых стратегических настольных (теоретических) учениях, на которых будут отрабатываться навыки противостояния кибернетической атаке.
Raimundas Karoblis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сценарий учений заранее не предается гласности, но организаторы обещают сделать их максимально реалистичными.

Министры встречаются в Эстонии, поскольку сейчас эта страна председательствует в Евросоюзе.

Накануне встречи Эстонии пришлось испытать удар по собственной репутации, когда международные эксперты предупредили о пробеле в безопасности в электронных карточках удостоверения личности.

В Эстонию в четверг также отправится и глава МИД Линас Линкявичюс. Вместе с коллегами он обсудит позицию ЕС по ситуации с Северной Кореей.

BNS
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