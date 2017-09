Сценарий учений заранее не предается гласности, но организаторы обещают сделать их максимально реалистичными. Министры встречаются в Эстонии, поскольку сейчас эта страна председательствует в Евросоюзе. Накануне встречи Эстонии пришлось испытать удар по собственной репутации, когда международные эксперты предупредили о пробеле в безопасности в электронных карточках удостоверения личности. В Эстонию в четверг также отправится и глава МИД Линас Линкявичюс. Вместе с коллегами он обсудит позицию ЕС по ситуации с Северной Кореей.

