Сценарий учений заранее не предается гласности, но организаторы обещают сделать их максимально реалистичными.
Министры встречаются в Эстонии, поскольку сейчас эта страна председательствует в Евросоюзе.
Накануне встречи Эстонии пришлось испытать удар по собственной репутации, когда международные эксперты предупредили о пробеле в безопасности в электронных карточках удостоверения личности.
В Эстонию в четверг также отправится и глава МИД Линас Линкявичюс. Вместе с коллегами он обсудит позицию ЕС по ситуации с Северной Кореей.
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