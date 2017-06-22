Глава Минобороны Литвы ответил Шойгу: мы должны сравнить силы у границ

Москва, по его утверждению, необоснованно обвиняет НАТО в ухудшении ситуации, потому что российских вооружённых сил, расположенных рядом со странами Балтии, в десятки раз больше, чем сил западного альянса в трех странах региона вместе.

В интервью BNS министр рассуждал о том, что Китай направляет свои военные корабли в регион Балтийского моря в ответ на действия США в Тихом океане.

- Прошлая неделя была самой интенсивной в этом году для сил воздушной полиции НАТО, в последние дни о рискованных маневрах военных самолётов сообщали официальные лица США, Швеции и России. Чем обусловлена военная активность над Балтийским морем?

– Активность в этом сезоне обычная, но мы также замечаем и более явное ее увеличение. Это может быть вызвано и нашими учениями, и определёнными мероприятиями в Калининградской области, но никакой критической ситуации нет. Самолёты воздушной полиции НАТО взлетают, потому что часто отсутствуют полётные планы, бывают отключены респондеры. Можно констатировать, что воздушная полиция как в Шяуляй, так и в Эстонии со своей работой справляется.

– Вы упомянули о мероприятиях в Калининградской области. Вчера в область прилетел министр обороны России Сергей Шойгу, который заявил, что положение с безопасностью в регионе ухудшилось из-за активизации действий НАТО. Как вы прокомментируете такое заявление?

– Мы должны сравнить силы. По батальону в странах Балтии - примерно по 1000 военнослужащих НАТО. Да, в военных учениях их несколько больше, но и это совершенно несравнимо с цифрами России. На материковой части России вблизи государственных границ стран Балтии - свыше 100 000 военнослужащих и армия танков, в Калининградской области - более 30 000. Разговоры об угрозе НАТО России совершенно не отражают реальную ситуацию.

– В четверг сообщалось, что в среду воздушное пространство Литвы нарушил залетевший из Беларуси самолёт. Не было ли это сделано преднамеренно, не является ли более серьёзным инцидентом?

- Полагаю, что с белорусской стороной мы разберёмся. Государственную границу нельзя нарушать, а нарушение было явным. Это был небольшой гражданский самолёт АН-2, но это не способствует улучшению ситуации, особенно при наличии роста военной активности. Но, как мы помним, два месяца назад было проникновение и с литовской стороны. Мы представили белорусской стороне предложение о пересмотре соглашения по управлению воздушным пространством. Считаем, что в укреплении сотрудничества, во избежание подобных инцидентов, должны быть заинтересованы обе стороны.

– В чём суть этого предложения?

– Прежде всего, необходимо договориться, как улучшить реализацию, если понадобится, можно будет изменить и текст. На территорию можно залететь только по согласованию через определённые транспортные коридоры, в других местах пограничной зоны может существовать иной режим и иное администрирование. Это одно из рабочих направлений.

- Китай объявил, что его военные корабли в скором времени примут участие в совместных с Россией учениях в Балтийском море. Есть ли здесь основание для беспокойства?

– Это новое явление. Вполне возможно, что это является как бы ответом на активную позицию США в Тихом океане. Речь идёт о геополитических делах в более широком смысле, но не об увеличении угрозы для стран Балтии.

– Агентство новостей Reuters сообщило, что в ходе предстоящих в сентябре совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2017" в регион может быть направлено 600 американских военнослужащих. Это будет дополнительный, или обычный контингент?

– Это будет дополнительно, но численность пока не могу указать. В июле, августе и сентябре в Литве будет значительная активность, будут проводиться учения. Дополнительно будут присланы военнослужащие как из США, так и из других стран. В сентябре американские корабли прибудут в Клайпеду, в сентябре США приступят к осуществлению миссии воздушной полиции, но о деталях говорить рановато, ещё есть время.