Глава Минобороны Литвы: чешские военные были бы важным вкладом в усиление сдерживания

"Министр обороны Р. Кароблис и министр обороны Чехии М.Стропницкий обсудили и размещение в Литве боевой группы батальона передовых сил НАТО, и возможное участие Чехии в этих силах в Балтийских странах. Министр Р.Кароблис подчеркнул, что рота чешских военных, дислоцированная в батальоне НАТО под командованием Германии, была бы важным вкладом в усиление сдерживания и коллективную оборону в регионе Балтийских стран", - говорится в сообщении Министерства обороны Литвы.

Министры Литвы и Чехии обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию с безопасностью в регионе. Во встрече также участвовали главнокомандующие армиями Литвы и Чехии.

Сейчас в Литве с начала января временно размещена рота чешских военных численностью около 150 человек.

Размещение международного батальона НАТО в Литве началось в конце января. Боевая единица численностью около тысячи военных будет полностью размещена в июне. Командование будет германским, в батальоне будут служить военные из Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии, Франции и Хорватии.