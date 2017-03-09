Глава МИД Венгрии в Вильнюсе критикует санкции в отношении России

Он также выразил поддержку планам российской корпорации "Росатом" построить в этой стране новые атомные реакторы.

"Мы считаем, что санкции показали себя как безрезультатные как в политическом, так и в экономическом смысле", - сказал венгерский министр на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

По словам П.Сийярто, применяющиеся в отношении России санкции не приблизили реализацию Минских соглашений о перемирии на востоке Украины и причинили урон экономике Европы.

Как отметил министр, Венгрия пока не ветирует продление санкций, чтобы сохранить единство ЕС, но призывает рассмотреть этот вопрос.

"Пришло время провести открытую, честную и прагматичную дискуссию о влиянии санкций", - сказал глава венгерской дипломатии.

Л.Линкявичюс, в свою очередь, поблагодарил Венгрию за решение прислать военных и истребители в регион после аннексии Россией Крыма и подчеркнул важность единства и последовательности в проведении санкционной политики.

"Из-за российской агрессии на Украине мы в ЕС ввели санкции потому, что Минские соглашения не выполняются. Очень важно иметь единую позицию ЕС. Мы очень ценим, что все страны, в том числе и Венгрия, присоединяются к этой единой позиции, и, я думаю, в дальнейшем нам следует последовательно стремиться к тем целям, которые мы поставили", - сказал литовский министр.

Реакторы "Росатома"

На совместной пресс-конференции П. Сийярто также с удовлетворением отозвался о решении ЕС дать добро на инвестиции России в развитие венгерской атомной станции.

Атомные реакторы произведет российская корпорация "Росатом", российское правительство предоставило ссуду под этот проект.

Этот проект может повредить усилиям литовского правительства, направленным на достижение солидарности Венгрии и других европейских стран относительно Белорусской АЭС (БелАЭС), которую в Беларуси тоже строит "Росатом". Литва утверждает, что строительство БелАЭС в Островце, вблизи границы с Литвой ведется без соблюдения стандартов безопасности, и призывает остановить проект.

Венгерский министр сказал, что любая страна вправе развивать ядерную энергетику, но при этом обязана соблюдать международные стандарты безопасности.

"Требование Литвы, чтобы все атомные станции в регионе строились с соблюдением самых строгих международных стандартов безопасности, абсолютно закономерно. Я надеюсь, что наши белорусские друзья будут поступать так, как от них ожидают, и будут соблюдать все международные стандарты", - сказал П. Сийярто.

Он сказал, что его не радуют сообщения об инцидентах, но добавил, что сам не располагает предварительной информацией - а знает об этом только от литовских представителей.

"Мы недовольны поступающими известиями, но у нас там нет своих экспертов, поэтому я не могу достоверно говорить об обстоятельствах безопасности", - сказал глава МИД Венгрии.