Глава МИД: у тесного сотрудничества Литвы и Польши нет альтернатив

BNS
пятница, 13 января 2017 г. 12:03
У тесного сотрудничества Литвы и Польши нет альтернатив, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс, встретившийся в пятницу с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским.
Linas Linkevičius
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

"Литва и Польша являются близкими соседями и стратегическими партнерами, у которых множество общих интересов и вызовов, поэтому у тесного сотрудничества стран нет альтернатив", - говорится в сообщении МИД.

К. Шчерский участвует в проходящей в Тракай неформальной "Снежной встрече" экспертов в сфере политики безопасности.

Он обсудил с главой литовской дипломатии двухстороннее сотрудничество, вопросы польского национального меньшинства в Литве, повестку работы Евросоюза, политику безопасности и энергетики, отношения с Россией, положение в Украине, политику Восточного партнерства ЕС.

Кроме прочих вещей, на встрече акцентировалась важность сотрудничества Литвы и Польши в энергетической и транспортной сферах.

"Сотрудничество с Польшей очень важно в достижении синхронизации систем электропередачи Балтийских стран с сетями континентальной Европы, а также максимально эффективного использования проекта Rail Baltica , также важно продолжить реализацию проекта газовой смычки", - отметил министр иностранных дел.

Л. Линкявичюс 20 января посетит Варшаву. В четверг, отвечая на вопросы членов сейма по поводу холодных отношений с Польшей, министр сказал, что "сделает все возможное, чтобы мы перезагрузили эти отношения".

BNS
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Глава МИД: у тесного сотрудничества Литвы и Польши нет альтернатив

Linas Linkevičius
У тесного сотрудничества Литвы и Польши нет альтернатив, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс, встретившийся в пятницу с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским.

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