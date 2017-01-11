Глава МИД: решение Минска по визам не очень актуально для Литвы

Среди них и граждане стран ЕС, США, Японии, Бразилии и Индонезии.

Вступающий в силу через месяц указ будет действительным для тех, кто намерен находиться в Беларуси сроком до пяти дней.

Однако по утверждению Л.Линкявичюса, такой порядок не особенно актуален для граждан Литвы, поскольку они чаще путешествуют по суше.

По словам министра, более важным является решение Минска по поводу малого приграничного движения, которое ожидают уже 7 лет.