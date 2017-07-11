Глава МИД ОАЭ в Вильнюсе призвал увеличить торговлю между странами

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BNS
вторник, 11 июля 2017 г. 16:35
Находящийся во вторник с визитом в Литве министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), шейх Абдулла бин Зайед аль-Нахайан призвал приложить усилия для интенсификации торговли между двумя странами.
© Фото пресс-службы президента

Об этом он заявил в свете поиска Литвой новых рынков после объявленного в 2014 году Россией эмбарго на продовольственные продукты и подготовки Вильнюса к открытию посольства в этой стране, которая обладает второй по величине экономикой в Персидском заливе.

"Если говорить о торговле, то я считаю, что это сфере, где мы должны работать еще больше", - заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом глава внешнеполитического ведомства ОАЭ.

По данным Департамента статистики, в прошлом году торговый оборот между странами составил почти 82 млн. евро. Почти 77 млн. евро этого оборота составляет литовский экспорт.

Взаимная торговля между Литвой и ОАЭ растет благодаря увеличению литовского экспорта судов и мебели. Литовские предприниматели сейчас также ищут возможности ввозить пищевые продукты, особенно молоко и мясо.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что страну также интересует совместная деятельность в сфере информационных технологий, естественных наук. Министр ОАЭ подчеркнул, что желает сотрудничать по вопросам возобновляющихся источников энергии.

Литовские дипломаты оценивают рынок ОАЭ как один из входящих в двадцатку приоритетных. Интересы бизнеса побудили Литву рассмотреть планы открытия посольства в ОАЭ.

"Для нас честь, увидеть твердое присутствие Литвы в Дубае до 2020 года", - сказал гость.

Сейчас резиденция посла Литвы в ОАЭ Арвидаса Дауноравичюса находится в Египте, а сам посол, представляющий Литву, работает из посольства в Польше.

Автор: Саулюс Якучёнис

BNS
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