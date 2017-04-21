Глава МИД Литвы: замечания германского архива не стоит переоценивать

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BNS
пятница, 21 апреля 2017 г. 18:30
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что общение с правительством Германии по поводу возможной передачи Литве Акта о провозглашении независимости Литвы от 16 февраля 1918 года идет слаженно, и призывает не придавать слишком большого значения мнению Главного архива Германии о том, что документ может быть предоставлен Литве только временно.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Очень слаженно и дружественно беседуем, нужно лишь немного терпения, и мы осуществим этот процесс. Я бы не предлагал делать никаких обобщающих выводов по поводу заявлений отдельных сотрудников архива. Эти заявления могут быть и важными, но это не мнение государства. Причин для беспокойства действительно нет", - заявил министр BNS .

Президент Федерального архива Германии Михаэль Холлманн сказал BNS, что обнаруженное в Дипломатическом архиве Берлина решение от 16 февраля о возрождении независимого государства Германия может на один год одолжить Литве, но не на всё время.

"На мой взгляд, было возможно одолжить официально, например, на один год - на 100-летнюю годовщину провозглашения независимости Литвы 1918 года", - сказал BNS Холлманн.

Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта обнаружил профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила надежду, что Германия передаст Литве этот документ в качестве дара по случаю 100-летия восстановления государства.

Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года.

Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор не известно.

BNS
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