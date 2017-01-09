Глава МИД Литвы: важно, чтобы диалог с Россией был принципиальным

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BNS
понедельник, 9 января 2017 г. 14:43
Диалог Литвы с Россией должен быть принципиальным, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя заявление посла России Александра Удальцова после встречи со спикером сейма Викторасом Пранцкетисом, на которой было высказано пожелание улучшить атмосферу двухсторонних отношений.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

"Если парламентарии общаются, то этот факт положителен. Вопрос в том, о чем идет речь, но сам процесс должен происходить. Парламентарии свободны дискутировать, создавать группы, встречаться, но очень важно, чтобы этот диалог был принципиальным, чтобы мы говорили не с каких-то оборонных позиций, якобы нам нечем защищаться, это очень важно", - заявил в понедельник Л. Линкявичюс.

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"Все контакты ценны тогда, кога они имеют под собой ценностную основу, тогда это приносит пользу. Я склонен верить и надеюсь, что будет именно так", - добавил министр иностранных дел.

Посол РФ в Вильнюсе А. Удальцов в понедельник после встречи со спикером сейма Литвы В. Пранцкетисом завил журналистам, что в ближайшее время в Российской Годуме должна быть создана группа по межпарламентским связям с Литвой, и депутаты обеих стран должны начать с улучшения атмосферы двухсторонних отношений.

"Сейм и Госдума - это структуры, которые очень сильно влияют на атмосферу наших отношений; все мы понимаем, что эти отношения сегодня находятся не в лучшем состоянии, поэтому, может быть, и стоит начать с того, чтобы подумать об атмосфере, о корректировке (...) этой атмосферы и о создании каких-то более благоприятных условий для взаимного диалога", - сказал посол журналистам в понедельник.

Он отметил, что интерес России в лице Литвы - иметь надежного, предсказуемого и доброжелательного партнера и соседа.

"Мы были едины (во мнении) в том, что есть определенные резервы для общения депутатов наших парламентов. У нас давно никаких контактов в этой области не было по понятным причинам (...). Меня проинформировали о том, что создана группа среди депутатов литовского сейма по межпарламентским связям с Российской Федерацией (...) Создание такой группы мы воспринимаем очень позитивно. Я доложу в Москву о том, что и нам можно поторопиться с формированием аналогичной группы в Государственной Думе и организовать встречу наших парламентариев, в чем мы, я думаю, пришли к общему пониманию", - сказал А. Удальцов.

По его словам, такая группа в Госдуме могла бы быть создана в ближайшие недели, месяцы.

Советник председателя сейма по вопросам внешней политики Кястутис Кудзманас сказал, что во время беседы с российским послом прозвучала обеспокоенность в связи с ядерной безопасностью, разницей в применении стандартов ядерной безопасности на строящихся российской государственной корпорацией атомной энергетики "Росатом" атомных станциях в Венгрии, Финляндии и Белоруссии.

"У нас вызывает обеспокоенность строительство "Росатомом" станции по соседству. Это вопрос не только региональной безопасности", - сказал К. Кудзманас.

В. Пранцкетис также обсудил с А. Удальцовым ситуация на Востоке Украины, реализацию Минских соглашений, речь шла о санкциях Евросоюза в отношении России.

BNS
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