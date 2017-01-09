Глава МИД Литвы: важно, чтобы диалог с Россией был принципиальным

"Если парламентарии общаются, то этот факт положителен. Вопрос в том, о чем идет речь, но сам процесс должен происходить. Парламентарии свободны дискутировать, создавать группы, встречаться, но очень важно, чтобы этот диалог был принципиальным, чтобы мы говорили не с каких-то оборонных позиций, якобы нам нечем защищаться, это очень важно", - заявил в понедельник Л. Линкявичюс.

"Все контакты ценны тогда, кога они имеют под собой ценностную основу, тогда это приносит пользу. Я склонен верить и надеюсь, что будет именно так", - добавил министр иностранных дел.

Посол РФ в Вильнюсе А. Удальцов в понедельник после встречи со спикером сейма Литвы В. Пранцкетисом завил журналистам, что в ближайшее время в Российской Годуме должна быть создана группа по межпарламентским связям с Литвой, и депутаты обеих стран должны начать с улучшения атмосферы двухсторонних отношений.

"Сейм и Госдума - это структуры, которые очень сильно влияют на атмосферу наших отношений; все мы понимаем, что эти отношения сегодня находятся не в лучшем состоянии, поэтому, может быть, и стоит начать с того, чтобы подумать об атмосфере, о корректировке (...) этой атмосферы и о создании каких-то более благоприятных условий для взаимного диалога", - сказал посол журналистам в понедельник.

Он отметил, что интерес России в лице Литвы - иметь надежного, предсказуемого и доброжелательного партнера и соседа.

"Мы были едины (во мнении) в том, что есть определенные резервы для общения депутатов наших парламентов. У нас давно никаких контактов в этой области не было по понятным причинам (...). Меня проинформировали о том, что создана группа среди депутатов литовского сейма по межпарламентским связям с Российской Федерацией (...) Создание такой группы мы воспринимаем очень позитивно. Я доложу в Москву о том, что и нам можно поторопиться с формированием аналогичной группы в Государственной Думе и организовать встречу наших парламентариев, в чем мы, я думаю, пришли к общему пониманию", - сказал А. Удальцов.

По его словам, такая группа в Госдуме могла бы быть создана в ближайшие недели, месяцы.

Советник председателя сейма по вопросам внешней политики Кястутис Кудзманас сказал, что во время беседы с российским послом прозвучала обеспокоенность в связи с ядерной безопасностью, разницей в применении стандартов ядерной безопасности на строящихся российской государственной корпорацией атомной энергетики "Росатом" атомных станциях в Венгрии, Финляндии и Белоруссии.

"У нас вызывает обеспокоенность строительство "Росатомом" станции по соседству. Это вопрос не только региональной безопасности", - сказал К. Кудзманас.

В. Пранцкетис также обсудил с А. Удальцовым ситуация на Востоке Украины, реализацию Минских соглашений, речь шла о санкциях Евросоюза в отношении России.