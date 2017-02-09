Глава МИД Литвы: Украина нуждается в постоянном внимании и поддержке

Глава литовской дипломатии сказал это в связи с обострением в последние недели военных действий на Востоке Украины, в результате которых погибло несколько десятков человек.

"Эта ситуация еще раз показала, какое хрупкое это положение, и если имеет место условное улучшение, то на самом деле рано говорить, что ситуация необратимая или стабильная. Она далеко не определенная и требует нашего постоянного внимания, для чего мы здесь и находимся", - сказал министр BNS по телефону из Киева.

Он сказал, что Украина просит у Запада преимущественно политической поддержки и объективной оценки ситуации на Востоке страны, где с 2014 года воюют пророссийские сепаратисты и Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"Украинцы добиваются объективной и своевременной оценки ситуации, чтобы не было путаницы с причиной и следствием (конфликта на Восточной Украине)", - сказал Л.Линкявичюс.

Литовский министр посетил Украину после возобновившихся военных действий в Донецкой области, которые унесли жизни более 30 человек. Боестолкновения происходили преимущественно в районе населенного пункта Авдеевка.

Л.Линкявичюс сказал, что услышал от украинского президента детальную информацию о том, как нагнеталось положение в Авдеевке.

"Днем и ночью 29 января и позже позиции обстреливались не только из обычного оружия, но и из тяжелых вооружений, даже из танков. Также производился обстрел из жилых районов Донецка, на что по вполне понятным причинам ВСУ не могли отвечать огнем", - сказал министр.

В ночь с четверга на пятницу он едет в Донецкую область, однако точное место визита из соображений безопасности пока не называется.

За период с начала конфликта на Украине в 2014 году погибло более 9800 человек.