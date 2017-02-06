Глава МИД Литвы: ситуация в Украине – непредсказуемая, нужно сохранить санкции в отношении РФ

На встрече министров иностранных дел в Брюсселе Л. Линкявичюс акцентировал, что невзирая на небольшие улучшения ситуация в Авдеевке, под Донецком и Мариуполем, очень нестабильна.

"Очевидно, что ситуация крайне непрогнозируема, еще более непрогнозируемой она становится из-за большой концентрации тяжелых вооружений на границе. Они могут быть использованы в любой момент", - сказал журналистам министр.

Он отметил, что Европа и далее будет соблюдать общую позицию в отношении агрессии в Украине, прилагать усилия для того, чтобы переговоры продвигались и были достигнуты "необратимые" результаты.

"Как минимум санкции должны быть сохранены. Я не вижу причин для их пересмотра", - добавил Л. Линкявичюс, отвечая на вопрос о санкциях.

Только в минувшие выходные в Авдеевке погибли минимум 35 человек, подтвердили должностные лица Украины и поддерживаемые Россией сепаратисты. Такого большого количества жертв за такой короткий срок не было с кульминации конфликта в 2015 году. Россия, Украина и сепаратисты договорились, что до полуночи воскресенья будут отведены все тяжелые вооружения из промышленного города с населением в 25 тыс. человек, оказавшегося на линии фронта новых стычек.