Глава МИД Литвы: ситуация в сфере безопасности на Востоке Украины не улучшается

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BNS
понедельник, 24 апреля 2017 г. 17:50
Ситуация в сфере безопасности в Восточной Украине не улучшается, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после встречи с находящимся в Вильнюсе главой МИД дел Украины Павлом Климкиным.
© AFP/Scanpix

"Ситуация с безопасностью в Восточной Украине не улучшается", - сказал Л. Линкявичюс на совместном брифинге.

По его словам, о плохой ситуации на востоке этой страны и конфликте между правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами свидетельствует и гибель парамедика Европейской организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе, который был гражданином США.

Это первая смерть представителя ОБСЕ в длящейся три года в Украине войне. Во время инцидента также были ранены наблюдатели из Чехии и Германии.

П. Климкин, в свою очередь, еще раз призвал сепаратистов предоставить полный доступ представителям ОБСЕ, ведущим мониторинг.

Он сообщил, что украинские должностные лица продолжают отмечать пересечение границы российскими военными, однако за три года научились противостоять агрессии.

"За эти три года российской агрессии мы нашли (...) способы и мощности противостояния российской армии, российским наемникам", - сказал П. Климкин.

Л. Линкявичюс выразил убеждение в том, что Украина в ближайшее время будет предоставлен безвизовый режим с Евросоюзом, и будет ратифицирован договор об ассоциативном членстве Украины в ЕС.

Все же, он подчеркнул, что страна должна усилить борьбу с коррупцией и активизировать реформы.

BNS
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