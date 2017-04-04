Глава МИД Литвы призывает МАГАТЭ реагировать на нарушения при строительстве БелАЭС

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BNS
вторник, 4 апреля 2017 г. 19:26
В среду литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) реагировать на нарушения при строительстве БелАЭС в Островце.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

В Вене он обсудил этот вопрос с главой МАГАТЭ Юкия Аману.

"Министр акцентировал, что МАГАТЭ, которая является технической нейтральной организацией, отвечающей за ядреную безопасность, не может не реагировать, когда речь идет об ошибочных решения при выборе площадки, технологических нарушениях при строительных работах и ненадлежащей реализации проекта", - говорится в сообщении МИД.

По словам Л. Линкявичюса, Литва требует, чтобы Республика Беларусь провела все необходимые сейсмологические, геологические, гидрологические исследования площадки и выполнила процедуры выбора площадки согласно всем предусмотренным стандартам, а также просит провести миссию МАГАТЭ в полном объеме и стресс-тесты по методологии Евросоюза.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС строится в нарушение правил безопасности, оно также беспокоится о том, что станция может осложнить синхронизацию ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой.

Правительство Литвы уже призывало ведомства ЕС и другие страны блока блокировать в масштабе ЕС электроэнергию с этой станции, однако эта идея не получила поддержки. Позиции отдельных стран региона разошлись - Польша недавно сообщила, что не будет закупать электроэнергию с АЭС в Островце, Эстония также поддерживает Литву, между тем, Латвия ограничивается призывами обеспечить безопасность станции.

АЭС в Островце строит российская госкорпорация ядерной электроэнергии "Росатом", проект финансируется российским правительством. Станция строится всего в 20 км. от белоруско-литовской границы и в 50 км. от столицы Литвы - Вильнюса.

Беларусь утверждает, что станция строится при соблюдении требований безопасности. На БелАЭС будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй - в 2020.

BNS
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