Глава МИД Литвы поспорил с журналисткой Russia Today

Дискуссия началась, когда представитель Департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич заговорил об информационной войне.

"Говорим ли мы о чем-то, что здесь было официально обнародовано? Это наполовину вопрос, наполовину заявление", - сказал он.

Л. Линкявичюс на это ответил: "Если вы считаете, что никакой войны нет, почему тогда Россия ее ведет? (...) Почему (она) выделяет так много денег и ресурсов на то, чтобы промывать людям мозги, и делает это преднамеренно, через контролируемые государством СМИ?"

"Вам известно направление таких каналов, как Russia Today. (...) Я не считаю, что это имеет что-либо общее с журналистикой", - сказал глава литовской дипломатии.

Руководитель Литовского союза журналистов Дайнюс Радзявичюс добавил, что СМИ необходима свобода, а не контроль со стороны власти.

На это последовал резкий ответ участвовавшей в конференции журналистки Russia Today.

"Журналисты, работающие в контролируемых государством СМИ - тоже журналисты. И если это конференция, на которой обсуждается безопасность журналистов, то у нас тоже есть право на эту безопасность", - сказала журналистка, которая не представилась.

"Что является пропагандой для одного человека, может быть правдой для другого человека. Вопрос, что такое пропаганда - очень субъективный, на него будут очень разные ответы и разные мнения", - добавила она.

Отвечая ей, литовский министр ИД заявил, что речь идет не о выражении мнений, а о "распространении преднамеренной лжи".

Л. Линкявичюс напомнил, как российские СМИ освещают ситуацию на Украине.

"Было заявлено, что у России нет ничего общего с этой войной - никакого присутствия на земле, никакого оружия, присутствия военных на земле. Это заявлялось много раз. Вы, как журналистка, на самом деле не знаете, что делается на Украине? Вы не знаете, что Россия участвует там с большим количеством систем оружия, с тяжелым вооружением? Вы, как журналистка, как нормальная гражданка, которая читает газеты и понимает ситуация, не знаете этого? " - спросил министр.