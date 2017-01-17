Глава МИД Литвы: после Brexit нужно сохранить то, что было создано

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС) желает не начинать отношения с нуля, а "сохранить то, что было создано".
"Решимость начать все это с нуля амбициозна и сложна, но мы надеемся и желаем, чтобы в результате было максимально сохранено то, что было создано", - сказал Л. Линкявичюс журналистам в МИД во вторник.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила, что после выхода из ЕС страна скорее всего покинет общий рынок ЕС, потому что у нее есть планы ограничить иммиграцию.
Л. Линкявичюс сказал, что Brexit не должен сказаться на проживающих сейчас в Соединенном Королевстве литовцах, однако после выхода Великобритании из Сообщества условия эмиграции в эту страну и ограничения могут измениться.
По данным МИД, в Соединенном Королевстве проживает около 200 тыс. литовцев.