Глава МИД Литвы: после Brexit нужно сохранить то, что было создано

"Решимость начать все это с нуля амбициозна и сложна, но мы надеемся и желаем, чтобы в результате было максимально сохранено то, что было создано", - сказал Л. Линкявичюс журналистам в МИД во вторник.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила, что после выхода из ЕС страна скорее всего покинет общий рынок ЕС, потому что у нее есть планы ограничить иммиграцию.

Л. Линкявичюс сказал, что Brexit не должен сказаться на проживающих сейчас в Соединенном Королевстве литовцах, однако после выхода Великобритании из Сообщества условия эмиграции в эту страну и ограничения могут измениться.

По данным МИД, в Соединенном Королевстве проживает около 200 тыс. литовцев.