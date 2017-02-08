Глава МИД Литвы посетит Украину, где обострились военные действия

 (17)
BNS
среда, 8 февраля 2017 г. 17:40
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на этой неделе посетит Украину, где в последние недели обострились боестолкновения между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и поддерживаемыми Россией сепаратистами.
Linas Linkevičius
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Министр отбывает на Украину в четверг, там он посетит Киев и Донецкую область, сообщил МИД.

В Киеве Л. Линкявичюс встретится с министром ИД Павлом Климкиным, другими представителями властей. Он обсудит с украинскими должностными лицами ситуацию с безопасностью, проведение в жизнь Минских соглашений, актуальные вопросы внутренней политики, вопросы повестки дня Евросоюза (ЕС) и двусторонней повестки дня.

На Восточной Украине планируются встречи министра с представителями местных властей, неправительственных и гуманитарных организаций, украинскими военными. На этих встречах будет обсуждаться ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация в регионе. Из соображений безопасности МИД пока не раскрывает, где точно побывает Л. Линкявичюс.

Министр также встретится с работающими на Украине экспертами из Литвы.

Возобновившиеся с позапрошлых выходных боестолкновения ВСУ и сепаратистов унесли жизни более 30 человек, в том числе гражданских лиц. Боестолкновения происходят преимущественно в населенном пункте Авдеевка. За период с начала этого конфликта в 2014 году погибло уже более 9800 человек.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Глава МИД Литвы посетит Украину, где обострились военные действия (17)

Linas Linkevičius
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на этой неделе посетит Украину, где в последние недели обострились боестолкновения между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Глава Сейма Литвы: на данный момент ничему учиться у России не хочу (70)

Viktoras Pranckietis
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис защищает своего заместителя Риму Башкене после скандала, вызванного ее словами о том, что у России есть чему поучиться. Однако сам он сказал, что на данный момент не хочет ничему учиться у России.

Президент предлагает поправки, которые позволят судить глав банка Snoras заочно (27)

Vladimiras Antonovas ir Raimondas Baranauskas
Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду представила поправки к закону, которые бы позволили литовской правоохране привлечь к ответственности лиц, совершивших финансовые преступления и скрывающихся заграницей.

Карбаускис: до сих пор не понимаю в чем меня и Килдишене обвиняют (39)

Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис признал, что сданный в аренду матери Греты Килдишене Владиславе Микалаускене автомобиль Agrokoncernаs был своеобразной помощью.

Президент Литвы надеется на скорейшее рассмотрение договора о статусе военных США (21)

Президент Литвы надеется на скорейшее рассмотрение договора о статусе военных США
Президент Даля Грибаускайте надеется, что литовско-американский договор о статусе военных США в Литве будет рассмотрен на следующей неделе во время внеочередной сессии сейма.
Facebook друзья
Rambler's Top100