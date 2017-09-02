В ходе четырехдневного визита намечаются встречи с президентом, премьером Израиля, главой парламента, министром обороны.
"В ходе встреч будут обсуждаться перспективы дальнейшего сотрудничества Литвы и Израиля, потенциал расширения связей в сфере высоких технологий (биотехнологий, фармацевтики, Fintech), будут представлены проекты по увековечению памяти еврейского наследия в Литве, состоится обмен мнениями о сотрудничестве в международных организациях, ситуация у соседей Литвы и Израиля, сотрудничество в борьбе с терроризмом", - сообщили BNS в МИД.
Министр Л. Линкявичюс выступит с лекцией на мероприятии Совета по иностранным делам Израиля и Всемирного еврейского конгресса в Иерусалиме, примет участие во встречах с представителями организаций литваков, израильской общины литовцев Nerija .
Он также встретится с представителями стартапов из Литвы и Израиля, которые готовятся к Цифровой конференции в Тель-Авиве, которая состоится 6-7 сентября.
Литва на международной арене является одним из наиболее последовательных союзников Израиля в Европе.
Израильская компания Rafael получила большой заказ от литовской армии - она будет устанавливать башни на немецкие бронетранспортеры Boxer.
Спикер Сейма Литвы рядом с Крымом встретился с главой Меджлиса крымско-татарского народа (22)
Находящий в Украине спикер литовского Cейма Викторас...
Литва хотела бы увеличить объемы торговли с Украиной (10)
Во ходе визита главы литовского Сейма на Украину...
Генерал США не доверяет информации России об учениях "Запад-2017" (81)
Командующий Сухопутными силами США в Европе Бен...
Пранцкетис посетит юг Украины на границе с аннексированным Крымом (55)
В пятницу председатель Сейма Литвы Викторас...
TOP новостей
Малоимущим семьям – финансовая помощь на приобретение школьных товаров (15)
Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что...
Банки: время для паники еще не пришло (41)
Хотя в балтийских СМИ все чаще появляются публикации об...
"Пигмалион" в Русском театре: премьера в грузинском стиле интервью с режиссером (17)
Русский драматический театр Литвы свой 71-й сезон...
Бурная ночь: первокурсники начало учебного года отметили с размахом (4)
Первый осенний уик-энд в столице начался с бурного...