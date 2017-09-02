Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в субботу отправляется в Израиль.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

В ходе четырехдневного визита намечаются встречи с президентом, премьером Израиля, главой парламента, министром обороны.

"В ходе встреч будут обсуждаться перспективы дальнейшего сотрудничества Литвы и Израиля, потенциал расширения связей в сфере высоких технологий (биотехнологий, фармацевтики, Fintech), будут представлены проекты по увековечению памяти еврейского наследия в Литве, состоится обмен мнениями о сотрудничестве в международных организациях, ситуация у соседей Литвы и Израиля, сотрудничество в борьбе с терроризмом", - сообщили BNS в МИД.

Министр Л. Линкявичюс выступит с лекцией на мероприятии Совета по иностранным делам Израиля и Всемирного еврейского конгресса в Иерусалиме, примет участие во встречах с представителями организаций литваков, израильской общины литовцев Nerija .

Он также встретится с представителями стартапов из Литвы и Израиля, которые готовятся к Цифровой конференции в Тель-Авиве, которая состоится 6-7 сентября.

Литва на международной арене является одним из наиболее последовательных союзников Израиля в Европе.

Израильская компания Rafael получила большой заказ от литовской армии - она будет устанавливать башни на немецкие бронетранспортеры Boxer.

BNS
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