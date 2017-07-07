Глава МИД Литвы получил заверения Швеции по Беларуси

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BNS
пятница, 7 июля 2017 г. 14:39
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс получил заверения от шведской коллеги в том, что инициатива шведского парламента, которой была блокирована критика по поводу строящейся в Белоруссии атомной станции в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не отражает позиции всей страны.
© DELFI / Domantas Pipas

В интервью порталу 15 min. lt министр сообщил, что глава МИД Швеции Маргот Валлстрём в телефонной беседе пояснила, что "это никак не официальная позиция Швеции, а просто сложившиеся обстоятельства".

В среду на состоявшемся в Минске заседании ассамблеи по инициативе шведского парламентского социалиста Кента Харстеда проект документа, подготовленного литовской стороной и содержащий критику строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, был вычеркнут из повестки дня Постоянным комитетом, который утверждает повестку.

За то, чтобы вопрос остался на повестке дня, проголосовало восемь стран, за его снятие с повестки дня - 20 государств. 29 стран в этом вопросе воздержались.

В соответствии с проектом резолюции, ОБСЕ заявила бы, что строительство БелАЭС в 20 км от границы с Литвой ведется поспешно и без соблюдения стандартов качества и безопасности, а место ее строительства подобрано ненадлежащим образом.

Предполагалось также призвать этим документом Беларусь реабилитировать политзаключенных и объявить мораторий на смертную казнь.

BNS
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