Глава МИД Литвы: от выбора Франции будут зависеть сценарии будущего Европы

Их с минимальным перевесом выиграл кандидат с проевропейскими взглядами Эммануэль Макрон, который во втором туре столкнётся с лидером ультра-правых Марин Ле Пэн.

По утверждению Л.Линкявичюса, интересы Литвы заключаются в консолидированной и сильной Европе.

"Это ещё не конец, промежуточный финиш, и мы поздравляем финалистов, желаем им удачи и надеемся, что люди Франции сделают правильный выбор, тем более, что это тот случай, когда президента выбирают не только для Франции, но и руководителя очень важного для всей Европы государства. В то время как мы сейчас дискутируем о будущем Европы, от главы Франции в значительной степени будут зависеть и сценарии будущего Европы. Поэтому мы не можем оставаться беспристрастными, мы пристрастны в том смысле, что хотим консолидированную, сильную Европу", - сказал в понедельник журналистам министр.

"В общих чертах хочу сказать, что всё то, что происходит в Европе, где поднимают голову радикалы, это свидетельствует о браке в работе так называемой элиты, потому что отчуждение между людьми и властью настолько велико, что люди зачастую не только не понимают, но иногда принимают решения, голосуя на референдумах, выборах, руководствуются эмоциями, а не аргументами", - подчеркнул Линкявичюс.

Он также напомнил о состоявшихся в марте парламентских выборах в Норвегии, которые выиграли умеренные политики, о том, что в Европе опасаются волны популизма после прошлогоднего референдума о "Brexit".

По итогам первого тура президентских выборов во Франции победил бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, набравший 23,86% голосов. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен также вышла во второй тур выборов с 21,43% голосов.