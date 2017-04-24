Глава МИД Литвы: от выбора Франции будут зависеть сценарии будущего Европы

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BNS
понедельник, 24 апреля 2017 г. 12:30
От выбора Франции будут зависеть сценарии будущего Европы, утверждает глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс, комментируя результаты первого тура выборов президента этой страны.
E. Macronas švenčia pergalę pirmame ture
© AFP / Scanpix

Их с минимальным перевесом выиграл кандидат с проевропейскими взглядами Эммануэль Макрон, который во втором туре столкнётся с лидером ультра-правых Марин Ле Пэн.

По утверждению Л.Линкявичюса, интересы Литвы заключаются в консолидированной и сильной Европе.

"Это ещё не конец, промежуточный финиш, и мы поздравляем финалистов, желаем им удачи и надеемся, что люди Франции сделают правильный выбор, тем более, что это тот случай, когда президента выбирают не только для Франции, но и руководителя очень важного для всей Европы государства. В то время как мы сейчас дискутируем о будущем Европы, от главы Франции в значительной степени будут зависеть и сценарии будущего Европы. Поэтому мы не можем оставаться беспристрастными, мы пристрастны в том смысле, что хотим консолидированную, сильную Европу", - сказал в понедельник журналистам министр.

Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"В общих чертах хочу сказать, что всё то, что происходит в Европе, где поднимают голову радикалы, это свидетельствует о браке в работе так называемой элиты, потому что отчуждение между людьми и властью настолько велико, что люди зачастую не только не понимают, но иногда принимают решения, голосуя на референдумах, выборах, руководствуются эмоциями, а не аргументами", - подчеркнул Линкявичюс.

Он также напомнил о состоявшихся в марте парламентских выборах в Норвегии, которые выиграли умеренные политики, о том, что в Европе опасаются волны популизма после прошлогоднего референдума о "Brexit".

По итогам первого тура президентских выборов во Франции победил бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, набравший 23,86% голосов. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен также вышла во второй тур выборов с 21,43% голосов.

BNS
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