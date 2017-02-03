Глава МИД Литвы об Украине: ситуация вернулась на уровень 2014 года

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BNS
пятница, 3 февраля 2017 г. 11:51
Положение на Украине в последнее время похоже на ситуацию в 2014 году, когда шли самые активные боевые действия, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

"Ситуация практически вернулась на уровень 2014 года, по нашим оценкам", - сказал министр в пятницу на заседании Комитета сейма по иностранным делам (КИД).

По его словам, в последние дни интенсивные обстрелы ведутся в районе восточноукраинского населенного пункта Авдеевка, происходят боевые столкновения и в районе Донецка.

Л. Линкявичюс сказал, что люди в Авдеевке сейчас живут "в условиях гуманитарной катастрофы", у них нет электроснабжения и отопления.

Министр пообещал участвовавшему в заседании КИД послу Украины в Литве Владимиру Яценковскому, что Литва не прекратит политическую поддержку Украины. "Внимания международного сообщества к Украине все меньше, поэтому наших усилий понадобится еще больше", - сказал глава МИД Литвы.

КИД также рассматривал нарушения прав человека на Востоке Украины и в аннексированном Россией Крыму.

Украинский посол В. Яценковский рассказал членам КИД, что в настоящее время на территории России по политическим причинам находятся в заключении 17 украинцев.

"Как страна-агрессор, Россия продолжает игнорировать часть Минских соглашений об обмене заложниками и незаконно задержанными лицами", - сказал дипломат.

Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. В том же году начались боестолкновения между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и правительственными войсками Украины в восточной части страны.

BNS
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