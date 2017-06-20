Глава МИД Литвы о переброске сил НАТО: спать нужно спокойно, а когда пробуждаешься — надо работать

Он рассказал о встрече с главой альянса, на которой состоялся предметный разговор о реализации решения саммитов НАТО.

"Нам всегда есть, о чем поговорить. Мы говорили об очень предметных вещах, как реализовываются в жизнь решения саммитов НАТО в Уэльсе, Варшаве, специальной недавней встречи в верхах в Брюсселе, какова позиция стран, на что мы должны обратить больше внимания, на что можно надеяться в плане участия союзников (в контингенте НАТО в Литве - DELFI) и т.д. Был очень хороший, предметный разговор", - говорил глава МИД Литвы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о завершении переброски войск альянса в страны Балтии и Польшу. На вопрос о том, "можно ли теперь спать спокойно", Л.Линкявичюс ответил: "Спать всегда нужно спокойно, а когда пробуждаешься — надо работать".

"Главное, что (прошла - DELFI) сертификация этих подразделений, дополнительных батальонов, формирование которых завершились по решению глав государств, и они официально начинают действовать. Полностью сформированы, имеют задачи, являются составной частью нашей национальной обороны, что очень важно заметить, поскольку, когда мы говорим о планах обороны, то составной частью этих планов являются вооруженные силы наших союзников", - утверждал министр.

Является ли размещение контингента НАТО в Литве точкой или же стоит думать о большем, ПВО, глава МИД сказал, что "еще многого нужно добиваться".

"Вы упомянули ПВО, как один из пробелов в наших возможностях, есть и большее. И штабы НАТО последовательно работают и это намечается. Как в плане и общего планирования с НАТО, так и в двустороннем порядке, как, скажем, с американцами. Так что такие пробелы у нас существуют и это ни для кого не секрет. Главное — иметь общую картину, разработать приоритеты. Но сама дислокация (контингента — DELFI), задачи, которые они получили, официальное начало действия — это большой шаг вперед", - отметил министр, сказав, что об этом также шла речь в ходе беседы с главой НАТО.

В разговоре с Й.Столтенбергом, Л.Линкявичюс, по его словам, лично поблагодарил генерального секретаря НАТО за личный вкалад.

"Несмотря на всю шумиху и пропаганду, все эти шаги очень взвешены, все идет по плану, так что мы действительно довольны этим процессом", - добавил он.

Он также сказал, что Литве нужна ПВО и на постоянной основе, а контингент НАТО будет находится в Литве "столько, сколько будет нужно".