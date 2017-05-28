Глава МИД Литвы: НАТО должен сохранить способность приспособиться к новым вызовам

26-27 мая министр принимал участие в дискуссии форума в Братиславе "Адаптация НАТО к вызовам будущего".

"Дислоцируемые в странах Балтии и Польше передовые силы уже летом должны достигнуть оперативной силы и укрепят восточную часть НАТО. Однако на этом процесс не заканчивается. Нужно продолжать адаптацию альянса, как это намечено в решениях саммита в Варшаве", - сказал Л.Линкявичюс.

Важнейшей задачей в этом процессе, по словам министра, является обеспечение быстрого перемещения сил союзников, пересмотр управления НАТО и силовыми структурами, чтобы они соответствовали нынешним угрозам и помогли обеспечить гладкий процесс приема решений в альянсе.

В ходе ежегодного форума в Словакии, проходят дискуссии по стратегическим вопросам внешней политики, экономике и вопросам безопасности. В нем принимают участие главы стран и международных организаций, дипломаты высокого ранга, аналитики и представители бизнеса.

В ходе визита Л.Линкявичюс встретился со словацким министром по внешней политике и европейским делам Мирославом Лайчаком. В ходе встречи наибольшее внимание было уделено отношениям с Россией, безопасности региона, политике ЕС и Восточному партнерству, а также вопросам энергетической безопасности.

Л.Линкявичюс подчеркнул, что пока что нет оснований менять позицию ЕС по России.

"Нужно придерживаться последовательной политики - сохранить единство ЕС, трансатлантическую координацию, твердую поддержку Украине и санкций в отношении России, пока он полностью не выполнит обязательство, взятых на себя в минских договоренностях", - сказал министра.

Он попросил помощи у развивающей атомную энергетику Словакии в поддержке действий литовских дипломатов, целью которых является остановка строительства в Беларуси небезопасной АЭС.

Вопрос АЭС министр обсудил и в ходе встречи с специальным уполномоченным и координатором вопросов международной энергетики Госдепартамента США Мэри Уорлик. Л.Линкявичюс уверен, что международное сообщество должно требовать, чтобы Беларусь прекратила опасную практику и начали всесторонне сотрудничать с международными экспертами по атомной энергетике.

В ходе беседы Л.Линкявичюс также подчеркнул важность синхронизации электрических систем стран Балтии с европейскими, угрозы со стороны проекта NordStream 2, обсудил тему экспорта в Европу американского сжиженного газа.

В Братиславе Л.Линкявичюс также встретился с вице-президентом Microsoft Corporation Джоном Франком и подчеркнул важность сотрудничества бизнеса и правительств в борьбе с кибернетическими угрозами.