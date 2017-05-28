Глава МИД Литвы: НАТО должен сохранить способность приспособиться к новым вызовам

 (21)
ELTA
воскресенье, 28 мая 2017 г. 11:15
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе работы форума глобальной безопасности GLOBSEC утверждал, что НАТО должен сохранить способность приспособления к новым вызовам и уделять основное внимание важнейшей задаче коллективной обороны. От этого, по его словам, будет зависеть успех альянса в будущем.
Linas Linkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

26-27 мая министр принимал участие в дискуссии форума в Братиславе "Адаптация НАТО к вызовам будущего".

"Дислоцируемые в странах Балтии и Польше передовые силы уже летом должны достигнуть оперативной силы и укрепят восточную часть НАТО. Однако на этом процесс не заканчивается. Нужно продолжать адаптацию альянса, как это намечено в решениях саммита в Варшаве", - сказал Л.Линкявичюс.

Важнейшей задачей в этом процессе, по словам министра, является обеспечение быстрого перемещения сил союзников, пересмотр управления НАТО и силовыми структурами, чтобы они соответствовали нынешним угрозам и помогли обеспечить гладкий процесс приема решений в альянсе.

В ходе ежегодного форума в Словакии, проходят дискуссии по стратегическим вопросам внешней политики, экономике и вопросам безопасности. В нем принимают участие главы стран и международных организаций, дипломаты высокого ранга, аналитики и представители бизнеса.

В ходе визита Л.Линкявичюс встретился со словацким министром по внешней политике и европейским делам Мирославом Лайчаком. В ходе встречи наибольшее внимание было уделено отношениям с Россией, безопасности региона, политике ЕС и Восточному партнерству, а также вопросам энергетической безопасности.

Л.Линкявичюс подчеркнул, что пока что нет оснований менять позицию ЕС по России.

"Нужно придерживаться последовательной политики - сохранить единство ЕС, трансатлантическую координацию, твердую поддержку Украине и санкций в отношении России, пока он полностью не выполнит обязательство, взятых на себя в минских договоренностях", - сказал министра.

Он попросил помощи у развивающей атомную энергетику Словакии в поддержке действий литовских дипломатов, целью которых является остановка строительства в Беларуси небезопасной АЭС.

Вопрос АЭС министр обсудил и в ходе встречи с специальным уполномоченным и координатором вопросов международной энергетики Госдепартамента США Мэри Уорлик. Л.Линкявичюс уверен, что международное сообщество должно требовать, чтобы Беларусь прекратила опасную практику и начали всесторонне сотрудничать с международными экспертами по атомной энергетике.

В ходе беседы Л.Линкявичюс также подчеркнул важность синхронизации электрических систем стран Балтии с европейскими, угрозы со стороны проекта NordStream 2, обсудил тему экспорта в Европу американского сжиженного газа.

В Братиславе Л.Линкявичюс также встретился с вице-президентом Microsoft Corporation Джоном Франком и подчеркнул важность сотрудничества бизнеса и правительств в борьбе с кибернетическими угрозами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Спикер Сейма Литвы надеется на поддержку Латвии в вопросе Островецкой АЭС (8)

Viktoras Pranckietis
В пятницу спикер Сейма Викторас Пранцкетис провел встречу с главой латвийского парламента Инарой Мурниеце, в ходе которой обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и усиления регионального взаимодействия.

Глава МИД Литвы: НАТО должен сохранить способность приспособиться к новым вызовам (21)

Linas Linkevičius
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе работы форума глобальной безопасности GLOBSEC утверждал, что НАТО должен сохранить способность приспособления к новым вызовам и уделять основное внимание важнейшей задаче коллективной обороны. От этого, по его словам, будет зависеть успех альянса в будущем.

Политики: Бжезинский помог Литве на пути к независимости и вступлению в НАТО (30)

Zbigniew Brzezinski
Стратег времен холодной войны и политолог Збигнев Бжезинский помог стремившейся к независимости от СССР, а также интеграции страны в НАТО Литве, утверждают литовские политики.

Вице-министр: для Беларуси и два реактора может быть слишком много (53)

Вице-министр: для Беларуси и два реактора может быть слишком много
После того, как российский посол в Минске заявил, что на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) в будущем могут быть установлены еще два реактора, вице-министр энергетики Литвы Симонас Шатунас отметил, что и строящиеся сейчас два реактора могут быть избыточными.

Комитету Европарламента предлложено лишить Паксаса неприкосновенности (23)

Rolandas Paksas
На следующей неделе Комитету по вопросам права Европарламента (ЕП) будет предложено лишить депутатской неприкосновенности бывшего председателя литовской партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса в связи с делом о торговле влиянием.
Facebook друзья
Rambler's Top100