Глава МИД Литвы: на фоне угрозы со стороны России важно укреплять оборону

"Обязательство Литвы уже в следующем году выделить более 2% ВВП на оборону - является твердым и поддерживается всеми политическими партиями", - сказал Л. Линкявичюс.

По его словам, опыт свидетельствует о том, что ни одна страна НАТО не защищена от кибернетических угроз, дезинформационных кампаний, или провокаций военного характера, поэтому следует больше инвестировать в собственную оборону, уделять должное внимание своим уязвимым местам.

Министр обратил внимание на то, что агрессивная деятельность России в регионе Балтийского моря: милитаризация Калининградской области, включая размещение ракетных комплексов "Искандер", которые могут нести и ядерный заряд, а также планирующиеся в этом году широкомасштабные учения "Запад", направленные против НАТО.

Он также поблагодарил участвовавшего впервые в этой встрече министров нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона за подчеркнутую готовность укреплять трансатлантические связи и непоколебимое обязательство США перед принципом коллективной обороны.

Одновременно Л.Линкявичюс акцентировал необходимость сохранения твердого единства евроатлантического сообщества и единстве в сигналах при общении с Россией.

"Перед лицом продолжающейся агрессии против Украины обычное общение НАТО и России приостановлено. Однако, поскольку в Варшаве было принято решение оставить открытыми каналы коммуникации, их следует использовать для того, чтобы потребовать от России покинуть Украину и поднять вопросы опасной военной деятельности у границ стран НАТО", - сказал министр.