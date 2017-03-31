Глава МИД Литвы: на фоне угрозы со стороны России важно укреплять оборону

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BNS
пятница, 31 марта 2017 г. 18:10
На состоявшейся в пятницу в Брюсселе встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс подчеркнул важность укрепления обороны перед лицом вызовов, создаваемых Россией.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Обязательство Литвы уже в следующем году выделить более 2% ВВП на оборону - является твердым и поддерживается всеми политическими партиями", - сказал Л. Линкявичюс.

По его словам, опыт свидетельствует о том, что ни одна страна НАТО не защищена от кибернетических угроз, дезинформационных кампаний, или провокаций военного характера, поэтому следует больше инвестировать в собственную оборону, уделять должное внимание своим уязвимым местам.

Министр обратил внимание на то, что агрессивная деятельность России в регионе Балтийского моря: милитаризация Калининградской области, включая размещение ракетных комплексов "Искандер", которые могут нести и ядерный заряд, а также планирующиеся в этом году широкомасштабные учения "Запад", направленные против НАТО.

Он также поблагодарил участвовавшего впервые в этой встрече министров нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона за подчеркнутую готовность укреплять трансатлантические связи и непоколебимое обязательство США перед принципом коллективной обороны.

Одновременно Л.Линкявичюс акцентировал необходимость сохранения твердого единства евроатлантического сообщества и единстве в сигналах при общении с Россией.

"Перед лицом продолжающейся агрессии против Украины обычное общение НАТО и России приостановлено. Однако, поскольку в Варшаве было принято решение оставить открытыми каналы коммуникации, их следует использовать для того, чтобы потребовать от России покинуть Украину и поднять вопросы опасной военной деятельности у границ стран НАТО", - сказал министр.

BNS
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