Глава МИД Литвы: мы сделаем все для перезагрузки отношений с Польшей

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BNS
четверг, 12 января 2017 г. 12:47
Литва сделает все, чтобы перезагрузить отношений с Польшей, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

"Мы будем делать все возможное, чтобы перезагрузить эти отношения. Это непросто. Я очень надеюсь на определенный вклад сейма", - заявил в четверг министр, отвечая на вопросы оппозиционных консерваторов.

Он сказал, что довольно активно поддерживает личные контакты с бывшими президентами Польши: Александром Квасьневским, Брониславом Коморовским.

"Старший советник президента Анджея Дуды сегодня вечером прибудет в Вильнюс, мы будем участвовать в "Снежной встрече". Я сам поеду в Варшаву 20-ого числа, приглашен с рабочим визитом", - сказал Л. Линкявичюс.

Он назвал позорным голосование в сейме 2010 года, когда не было одобрено написание фамилий буквами нелитовского алфавита. Это один из поднимаемых Варшавой вопросов в отношениях с Литвой. Голосование состоялось, когда в Вильнюсе с визитом находился президент Польши Лех Качиньский.

"Многие помнят, что член правительства господин Ажубалис не одобрил этот закон (...). Поверь, Аудронис, об этом помнят и по сей день, - отметил Л. Линкявичюс. - Приходится вспоминать об этой болезненной странице, мы за это стыдно. В связи с этим я еще раз могу лишь извиниться".

"Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы эти отношения улучшились. Я считаю, что это наше общее дело", - акцентировал министр иностранных дел.

BNS
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