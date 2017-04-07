Глава МИД Литвы: мы понимаем необходимость ракетных ударов США в Сирии

"Мы понимаем необходимость таких действий США и доверяем той информации, которую союзники нам предоставили", - сказал министр BNS.

По его словам, режим сирийского президента Башара Асада, который Запад обвиняет в смертельной химической атаке в местах, контролируемых повстанцами, перешел все границы.

"Уговаривать и убеждать можно до определенного предела, поэтому эти действия абсолютно понятны. В данном случае проведена целевая атака на базу, откуда было совершено преступление", - сказал Л. Линкявичюс.

Решением президента США Дональда Трампа рано утром в пятницу по литовскому времени США произвели удары по сирийской базе ВВС 59-ью ракетами Tomahawk. Вашингтон полагает, что оттуда во вторник была предпринята химическая атака, погубившая десятки людей, включая детей.

Руководство Сирии и России назвали ракетные удары США агрессией.