Глава МИД Литвы: Латвия не будет блокировать БелАЭС - хочет белорусских грузов

"Это, очевидно, связано с экономическим сотрудничеством, я так предполагают, с использованием собственно порта (Вентспилса - BNS ), и это понятно, но все же есть принципиальные вещи, которые должны сильнее проявляться. Более того, это объект не просто объект, и это не двухсторонняя проблематика, атомные объекты не могут быть лишь в контексте двухсторонних отношений, это значительно более широкий контекст, не только региональный, а всего Евросоюза", - сказал BNS Линас Линкявичюс.

По его словам, одной из основных причин, по которым Латвия не склона блокировать белорусскую электроэнергию - стремление привлечь белорусские грузы в Вентспилский порт.

"Очень яркий пример - наиболее близкий и полюбившийся белорусам Клайпедский порт, без Клайпеды трудно представить экспорт. Но есть и Вентспилский порт - я предполагаю, что им хочется больше сотрудничества. Возможно, есть и другие причины", - сказал министр.

Однако, по его словам, латвийская позиция могла бы измениться, если бы другие страны региона решили поддержать Литву, бойкотируя белорусскую электроэнергию.

Накануне визита в Белоруссию латвийский министр Эдгарс Ринкявичс заявил белорусскому порталу tut . by , что в Латвии не обсуждается вопрос бойкота белорусской электроэнергии. По его словам, Латвия понимает озабоченность Литвы, но вопрос безопасности АЭС обсуждает напрямую с Белоруссией.

В июне литовский парламент утвердил в законе, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности и экологии Литвы, здоровью людей. Этим правовым актом стремятся обосновать ограничения на импорт электроэнергии.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50-ти километрах от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и защиты природы. Минск эти претензии отметает.