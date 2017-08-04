Глава МИД Литвы: изображения Ворот Зари в польских паспортах не должно быть

В новых польских паспортах не должно использоваться изображение вильнюсских Святых ворот (Острая брама, Ворота Зари), заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Ненормально, когда используют фотографии других стран, тем более, зная, что в нашей истории были разные страницы. Что касается Вильнюса, судьбы этого края, это еще болезненнее. Поэтому нужно учитывать эти обстоятельства", - сказал в интервью Lietuvos žinios Линкявичюс.

Он выразил надежду, что изображения Ворот зари в польских паспортах не будет.

Узнав о такой инициативе, министр вызвал временного посла Польши в Литве.

"Мы объяснили ему ситуацию и предупредили, что такого не должно быть. Посмотрим, как все будет развиваться дальше, но мы видим, что об это пишут и польские СМИ. Это связано не только с Вильнюсом, но и с Украиной. Насколько мы знаем, позиция украинцев похожая. Будем следить за развитием событий, о нашем отношении и оценке поляков мы уже информировали", - сказал Линкявичюс.

Всего для голосования в интернете выбрали 13 изображений будущего польского паспорта, из них выберут 6, в их числе – Ворота Зари. В интернет-голосовании это изображение оказалось на 4 месте.