Глава МИД Литвы: изображения Ворот Зари в польских паспортах не должно быть

"Ненормально, когда используют фотографии других стран, тем более, зная, что в нашей истории были разные страницы. Что касается Вильнюса, судьбы этого края, это еще болезненнее. Поэтому нужно учитывать эти обстоятельства", - сказал в интервью Lietuvos žinios Линкявичюс.
Он выразил надежду, что изображения Ворот зари в польских паспортах не будет.
Узнав о такой инициативе, министр вызвал временного посла Польши в Литве.
"Мы объяснили ему ситуацию и предупредили, что такого не должно быть. Посмотрим, как все будет развиваться дальше, но мы видим, что об это пишут и польские СМИ. Это связано не только с Вильнюсом, но и с Украиной. Насколько мы знаем, позиция украинцев похожая. Будем следить за развитием событий, о нашем отношении и оценке поляков мы уже информировали", - сказал Линкявичюс.
Всего для голосования в интернете выбрали 13 изображений будущего польского паспорта, из них выберут 6, в их числе – Ворота Зари. В интернет-голосовании это изображение оказалось на 4 месте.