Глава МИД Литвы: изображения Ворот Зари в польских паспортах не должно быть

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BNS
пятница, 4 августа 2017 г. 09:02
В новых польских паспортах не должно использоваться изображение вильнюсских Святых ворот (Острая брама, Ворота Зари), заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Ненормально, когда используют фотографии других стран, тем более, зная, что в нашей истории были разные страницы. Что касается Вильнюса, судьбы этого края, это еще болезненнее. Поэтому нужно учитывать эти обстоятельства", - сказал в интервью Lietuvos žinios Линкявичюс.

Он выразил надежду, что изображения Ворот зари в польских паспортах не будет.

Узнав о такой инициативе, министр вызвал временного посла Польши в Литве.

"Мы объяснили ему ситуацию и предупредили, что такого не должно быть. Посмотрим, как все будет развиваться дальше, но мы видим, что об это пишут и польские СМИ. Это связано не только с Вильнюсом, но и с Украиной. Насколько мы знаем, позиция украинцев похожая. Будем следить за развитием событий, о нашем отношении и оценке поляков мы уже информировали", - сказал Линкявичюс.

Всего для голосования в интернете выбрали 13 изображений будущего польского паспорта, из них выберут 6, в их числе – Ворота Зари. В интернет-голосовании это изображение оказалось на 4 месте.

BNS
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