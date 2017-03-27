Глава МИД Литвы: если в Беларуси вновь появятся политзаключенные, вернемся к вопросу санкций

Так он прокомментировал в эфире LRT Radijas подавление протестов в Минске, которые прошли в субботу. Было задержано более 700 человек, в том числе журналисты. По словам Л.Линкявичюса, такие действия властей Беларуси не пойдут на пользу.

"Это на самом деле отразится не только на внутренней политике, где таким образом ситуация не будет стабилизирована, но это отразится и на дальнейших отношениях с ЕС и соответственно на всех вытекающих из этого других договоренностях, которые, на самом деле, были бы выгодны Беларуси, как стране.

Так что здесь выбор властей Беларуси, а наша обязанность - принципиально и адекватно реагировать на ситуацию. К сожалению, эта реакция будет резкой и далее. Если там вновь появятся политические заключенные, то, без всяких сомнений, вновь будет возврат к вопросу санкций", - говорил глава МИД.

Напомним, что в субботу в Минксе прошла несанкционированная акция протеста, на которую последовала жесткая реакция со стороны силовых структур Беларуси. Людей просто хватали на улицах и погружали в автобусы милиции. По оценкам правозащитников, было задержано более 700 человек.

Накануне протестов был задержан и один из лидеров оппозиции Николай Статкевич, информация о местонахождении которого появилась только сегодня. Он взял на себя ответственность по организации и проведению акции, однако не мог этого сделать в связи с тем, что была задержан КГБ. Впрочем в КГБ Беларуси сообщали, что не знают о местонахождении Н.Статкевича.