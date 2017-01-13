Глава МИД Литвы: диалог с Россией не должен быть дымовой завесой для бездействия

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BNS
пятница, 13 января 2017 г. 16:56
Диалог с Россией не должен быть дымовой завесой для бездействия, заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Этот диалог идет и будет идти, только он не должен стать дымовой завесой для ничегонеделания. Потому что подчас такие церемониальные встречи создают впечатление, что идет какое-то общение или даже сотрудничество, при том, что в реальности это ничего не меняет", - сказал Л. Линкявичюс журналистам после ежегодной "Снежной встречи" экспертов в области безопасности и дипломатов, которая состоялась в Тракайском районе Литвы.

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"Для нас такая ситуация неприемлема, и это не должно быть практикой. В этом разница с некоторыми коллегами, которые считают любой контакт добавочной стоимостью", - добавил он.

Немного раньше бывший Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал запаса Филип Марк Бридлав сказал в интервью BNS, что "диалог (с Россией) неизбежен", а сейчас важно решить, как он будет происходить.

Заметное охлаждение в отношениях между НАТО и Москвой произошло в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Восточной Украине.

Впервые после этих событий дипломаты Альянса и Москвы встретились в Брюсселе летом прошлого года. Нерегулярные встречи Совета Россия - НАТО продолжаются, однако военное сотрудничество остается замороженным.

Л. Линкявичюс выразил надежду, что принципы диалога с Россией останутся ценностными и что "это не будет каким-то переделом сфер интересов".

"Мы надеемся, (...) что это будет уважение к правам человека, уважение к международному праву, а не к своим изобретенным правилам, как часто бывает со стороны нашего соседа России", - сказал шеф литовской дипломатии.

BNS
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