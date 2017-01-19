Глава МИД Литвы: Беларусь применяет стандарты ядерной безопасности избирательно

 (8)
BNS
четверг, 19 января 2017 г. 11:22
При строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце Беларусь избирательно применяет стандарты ядерной безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Astravyets N-plant
© tut.by nuotr.

"Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь применяет международные стандарты ядерной безопасности избирательно. Это неприемлемо", - сказал Л. Линкявичюс для пресс-релиза МИД.

МИД получил ответ генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано на письмо министров иностранных дел и энергетики Литвы, в котором Литва выразила обеспокоенность в связи с повторяющимися инцидентами на БелАЭС и в очередной раз изложила свои требования к Беларуси: провести в полном объеме миссию Seed МАГАТЭ для оценки строительной площадки и стресс-тесты.

Статьи по теме:
Ландсбергис об Островецкой АЭС: если бомбу надо установить над Вильнюсом, то глава велит идти до конца  (57)
Грибаускайте: Белорусская АЭС может быть использована против стран Балтии неконвенциональным способом  (114)

В своем ответе представители МАГАТЭ подтвердили, что 16–20 января в Беларуси проводится неполная миссия Seed МАГАТЭ. Объемы конкретных миссий устанавливает не МАГАТЭ, а сама приглашающая страна, отмечает МИД.

"Беларусь пропустила модули оценки площадки и пригласила миссию Seed МАГАТЭ, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна АЭС. Миссия МАГАТЭ оценивает только те элементы, которые указывает Беларусь, а она потом публично распространяет только позитивную информацию обобщающего характера, вводя тем самым в заблуждение и свое общество, и зарубежное сообщество", - сказал Л.Линкявичюс.

Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Министр отметил, что избирательное применение стандартов ядерной безопасности позволяет сделать вывод, что в ходе развития проекта БелАЭС есть что скрывать.

Литва обращает внимание на то, что такие вопросы, как критерии подбора строительной площадки, оценка воздействия на окружающую среду, сейсмические исследования во время этой миссии МАГАТЭ проверяться не будут.

На строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС время от времени происходят инциденты, вызывающие у Литвы сомнения в безопасности станции. На АЭС будут установлены два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020.

Беларусь уверяет, что строительство станции абсолютно безопасно.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Вильнюсский суд вручил Горбачеву повестку в суд по делу 13 января (3)

Вильнюсский суд вручил Горбачеву повестку в суд по делу 13 января
Рассматривающему дело 13 января Вильнюсскому окружному суду (ВОС) удалось вручить повестку бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

Глава МИД Литвы: Беларусь применяет стандарты ядерной безопасности избирательно (8)

Astravyets N-plant
При строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце Беларусь избирательно применяет стандарты ядерной безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Президент: привязываться к конкретным цифрам финансирования обороны нецелесообразно (8)

Dalia Grybauskaitė at Pabradė during the Iron Sword 2014
Средства на оборону будут зависеть от геополитических вызовов и угроз, а также от финансовых возможностей Литвы, поэтому нецелесообразно привязываться к конкретным цифрам финансирования, говорит президент Даля Грибаускайте.

Прокуратура Литвы просит лишить депутатской неприкосновенности Адоменаса и Путейкиса (2)

Mantas Adomėnas
Литовская прокуратура обратилась к Сейму с просьбой снять неприкосновенность с консерватора Мантаса Адоменаса и представителя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Наглиса Путейкиса в делах о клевете.

Премьер Литвы поддерживает предложение выделять на оборону 2,5% ВВП (99)

Vytautas Jonas Žukas, Raimundas Karoblis, Saulius Skvernelis, Viktoras Pranckietis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис поддерживает предложение парламентариев вписать в соглашение партий положение о том, что финансирование оборонной сферы Литвы к 2020 году должно быть доведено до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).
Facebook друзья
Rambler's Top100