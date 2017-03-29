Глава МИД Литвы: администрация США благодарна странам Балтии за качественное партнёрство

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BNS
среда, 29 марта 2017 г. 14:07
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министрами иностранных дел стран Балтии поблагодарил их за качественное партнёрство, утверждает глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"(Р.Тиллерсон) поблагодарил за наш вклад в НАТО, за это качественное партнёрство, если цитировать самого секретаря", - во вторник вечером сказал агентству BNS в ходе телефонной беседы из Вашингтона Линкявичюс.

В Европе последние месяцы царит обеспокоенность в связи с отношением нового президента США Дональда Трампа к НАТО и России. Новая администрация призывает членов Альянса больше выделять средств на оборону, ибо до сего времени причитающиеся 2% ВВП выделяли на оборонные нужды только 5 членов НАТО из 28-ми.

Из стран Балтии только Эстония выделяет 2% ВВП, а Литва и Латвия обещают достичь этого показателя в следующем году.

"Я сам начал разговор на тему безопасности и оборонных расходов. Мы сами отметили, что понимаем необходимость выделения больше средств на оборону, что это должны делать все европейцы, и что страны Балтии здесь занимают очень чёткие позиции", - отметил министр.

Он подчеркнул, что новая администрация США заинтересована в усилении НАТО, но для этого необходимо дальнейшее лидерство американцев в Альянсе.

"Для нас очень важно лидерство США в Альянсе, особенно при дислокации частей в странах Балтии. Р.Тиллерсон заверил, что США придерживается обязательств и что он понимает важность пребывания американских военнослужащих в наших странах", - указал Линкявичюс.

Ротация американских военнослужащих в каждой из стран Балтии осуществляется с 2014 г. В настоящее время страны Балтии просят, чтобы американские военнослужащие были здесь размещены не на ротационной, а на постоянной основе.

BNS
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