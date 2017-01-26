Глава МИД: Литва обеспокоена риторикой после визита МАГАТЭ в Островец

"Эта новость еще больше обеспокоила, потому что совершенно искажаются факты, и нас обвиняют в том, что мы не рады их успехам, но успех тут трудно усмотреть. Я бы назвал одну причиной то, что это их подача информации о безопасности крайне селективная, избирательная, и возможно, даже все слушатели знают, что МАГАТЭ не приезжает проверять сама то, что ей в голову придет, а приезжает тогда, когда ее приглашают, и это специализированные бригады, комиссии, группы экспертов, которые проверяют лишь те сегменты, которые указывает приглашающая сторона", - сказал Л. Линкявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, Республика Беларусь, получившая фрагментарные выводы, любит обобщать, словно говориться об успехе всего проекта. В ответ на вопрос о том, не потерпела ли литовская дипломатия фиаско в вопросе БАЭС, поскольку соседние страны не поддерживают ее призыва блокировать импорт электроэнергии с будущей станции, Л. Линкявичюс заверил, что нужно стараться, даже если нет желаемых результатов.

"Фиаско будет тогда, когда будет результат, а усилия все равно должны быть, невзирая на то, что они не дают такого результата, на который мы надеялись", - заверил Л. Линкявичюс. Он также сказал, что хотя Латвия, Эстония, и Польша не выражают "радикальную поддержку в принятии подобных законов, которые мы готовим с ограничениями выхода на рынок, но политическая поддержка есть".

Ранее глава литовской Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Михаил Мемченко сообщил BNS , что эксперты миссии МАГАТЭ Seed на минувшей неделе не оценивали площадку станцию, ее влияние на окружающую среду. По его словам, во время миссии оценивалось защита архитектурного проекта от внешних угроз. Полная миссия Seed включает шесть модулей. По словам М. Мемченко, эксперты МАГАТЭ оценивали строящуюся в Белоруссии станцию по двум модулям, поэтому проведенная миссия не носит полный характер.

Директор департамента атомной безопасности МАГАТЭ Грегош Ржентовский ранее в Минске не уточнял, в каком объеме была проведена миссия МАГАТЭ. На этот вопрос BNS не ответили и представители МАГАТЭ в Вене.

Литовские дипломаты сообщили, что получили подтверждение представителей МАГАТЭ о том, что по просьбе Белоруссии эксперты провели миссию не в полном объеме.